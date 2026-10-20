La FIFA sancionó a tres integrantes de la delegación de Egipto por sus protestas tras perder ante Argentina en el Mundial 2026

La FIFA sancionó al entrenador de Egipto Hossam Hassan , su hermano Ibrahim y el futbolista Mostafa Zico con tres y cinco partidos por las protestas desmedidas y las críticas al arbitraje luego de perder 3-2 ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 en Atlanta.

El castigo llega más de tres meses después encuentro disputado el 7 de julio en Atlanta, donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni protagonizó una remontada épica: pasó de 0-2 a 3-2 en los últimos 15 minutos del encuentro y selló su clasificación a cuartos de final.

La delegación de Egipto cuestionó duramente la actuación del árbitro francés François Letexier , a quien responsabilizaron por la eliminación, haciendo hincapié en dos momentos puntuales: le anularon un gol por una infracción previa y, cuando el marcador estaba 2-2, sus futbolistas reclamaron un penal que no fue sancionado.

Hassan, entrenador de la selección de Egipto, fue uno de los principales protagonistas de las protestas al realizar gestos contra el árbitro después del tercer gol argentino, convertido por Enzo Fernández , y recibió una tarjeta amarilla.

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Posteriormente, atribuyó la derrota a los errores arbitrales. Su hermano Ibrahim también expresó su descontento durante el encuentro e incluso hizo un gesto con las manos que simulaba unas esposas.

Lionel Messi en el partido entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026 AFP

La reacción más fuerte fue la de Zico, autor del segundo tanto de Egipto, quien acusó a la organización del torneo de favorecer a la selección Argentina: "Es una injusticia, clara y evidente. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de un país entero. Desde el principio ha estado en nuestra contra", manifestó el delantero después del partido que posteriormente fue todavía más lejos: "El Mundial está amañado. Les pido disculpas a los aficionados, porque teníamos ganas de haceros felices. No lo logramos, pero no estaba en nuestras manos, sino en las del árbitro".