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Colectivo propone ampliar las plazas triangulares de Montevideo cerrando calles: el primer caso, en Cordón, lo definirán los vecinos

La propuesta de Ciudad Abierta tiene un costo de $4.500.000 y se enmarca en el Presupuesto Participativo de 2026, la herramienta de la IM para que los vecinos propongan y elijan obras para la ciudad

29 de octubre de 2026 5:00 hs
El Observador | Agustín Escudero

Por  Agustín Escudero

Render del proyecto para reformar la plaza frente a la facultad de Ciencias Sociales.&nbsp;

Render del proyecto para reformar la plaza frente a la facultad de Ciencias Sociales. 

Colectivo Ciudad Abierta

Desde este lunes los montevideanos pueden votar qué obras se realizarán en el Presupuesto Participativo, la herramienta de la Intendencia de Montevideo (IM) que habilita a los vecinos a proponer y elegir obras públicas para la ciudad.

El listado reúne 318 propuestas en los ocho municipios y 98 de ellas refieren a mejorar plazas de la ciudad. Una de ellas es el “Espacio Libre William Leslie Poole”, en Constituyente, Vázquez y Guayabos, frente a la Facultad de Ciencias Sociales. Allí, el colectivo Ciudad Abierta plantea poner en marcha su iniciativa de ampliar el tamaño de las plazas triangulares cerrando el tránsito de una de las calles.

Ciudad Abierta se fundó en 2021 y se enfoca en el espacio público y la movilidad, pensados “no solo en términos de movilidad, sino en términos de bienestar ciudadano”, explicó a El Observador su fundador Tim Vosskaemper.

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El fundador del colectivo explicó que las calles de Montevideo responden a una trama cuadricular de origen colonial, que se repite en varias ciudades de América Latina. Ese patrón tiene límites cuando el terreno no es plano. Las avenidas principales se ubican en los puntos altos, como 18 de Julio, las calles paralelas bajan, y para respetar las pendientes se generan diagonales. “Si generás diagonales en un padrón cuadricular, tarde o temprano terminás en muchos triángulos”, dijo.

Hoy esos triángulos suelen ser “islas de tránsito”, más que plazas, afirmó, con circulación por los tres lados.

La propuesta es cambiar esa ecuación. “Que haya un equilibrio: que sea una plaza y que los autos pasen por dos de tres lados”, planteó. Con eso, dijo, se mantiene un nivel suficiente de movilidad y se incentiva la vida pública.

El piloto

Para el primer caso, el colectivo eligió esta plaza del Cordón por el bajo uso vehicular de la calle Vázquez. Se debería cerrar esa última cuadra de Vázquez y desviar el tránsito por Guayabos hacia Constituyente. En su lugar, Ciudad Abierta propone hacer un lugar peatonal, sumar más verde, mesas y sillas de uso libre, mejor iluminación y juegos infantiles.

“Espacio Libre William Leslie Poole”, frente a Facultad de Ciencias Sociales.

“Espacio Libre William Leslie Poole”, frente a Facultad de Ciencias Sociales.

El colectivo identificó otras plazas triangulares con un programa de georreferenciación. En total son 22 los espacios triangulares distribuidos en diferentes barrios de Montevideo y, de ellos, el colectivo concluyó que 10 son de “alta factibilidad” para aplicar este método.

Se trata de las plazas sobre las calles La Paz y Justicia; Alicante y Clemente Estable; República, Ferrer Serra e Inca; Coronel Mora y Lagunillas; Bonpland y García de Zúñiga; Cebollatí y Salto; Brito del Pino y Videla; Requena y Yaguarí; Rivera y Legrand.

La votación

La propuesta de Ciudad Abierta tiene un costo de $4.500.000 y es la Nº 18 de la Zona 2 del Municipio B, titulada “Mejoras en la Plaza William Leslie Poole”. Competirá con otras 13 propuestas de la zona.

Por internet pueden votar las personas de 18 años o más con Usuario gub.uy verificado, en la plataforma Montevideo Participa, donde se pueden elegir hasta dos propuestas. El domingo 8 de noviembre, de 9 a 18 horas, la votación presencial está habilitada desde los 16 años, solo con la cédula.

El director de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Claudio Visillac, informó que los vecinos decidirán el destino de $216 millones. Para la jornada presencial se habilitarán más de 400 locales y más de 470 circuitos.

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