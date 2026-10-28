Pensión por vejez del BPS en 2026: quiénes pueden cobrarla, cuáles son los requisitos y cómo solicitarla

El Banco de Previsión Social ( BPS ) otorga una pensión por vejez a personas mayores que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y que cumplen con determinadas condiciones económicas y de residencia.

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Se trata de una prestación mensual de carácter no contributivo, por lo que no es necesario haber realizado aportes jubilatorios para acceder a ella. Sin embargo, el organismo evalúa la situación socioeconómica de cada solicitante y de su núcleo familiar antes de aprobar el beneficio.

El BPS también realiza controles periódicos para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con las condiciones exigidas.

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Para solicitar la pensión por vejez en Uruguay , los interesados deben cumplir con una serie de requisitos vinculados a la edad, la residencia y su situación económica.

La prestación está dirigida, en términos generales, a personas de 70 años o más que carezcan de recursos suficientes para su subsistencia.

Entre las condiciones que se consideran para acceder al beneficio figuran:

Tener 70 años o más al momento de solicitar la prestación.

Cumplir con las condiciones de residencia en Uruguay establecidas por el BPS.

No contar con recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas.

Presentar información sobre los ingresos y bienes propios y del núcleo familiar.

Someterse a la evaluación socioeconómica que realiza el organismo.

El BPS analiza los ingresos del solicitante y de su entorno familiar para determinar si corresponde otorgar la prestación. La existencia de otros ingresos o beneficios previsionales puede incidir en el derecho a cobrarla o en el monto que se recibe.

Qué documentos se necesitan para solicitar la pensión por vejez

Quienes quieran iniciar el trámite ante el BPS deberán presentar documentación que permita acreditar su identidad, residencia y situación económica.

Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran:

Cédula de identidad vigente.

Partida de nacimiento o documentación equivalente, cuando corresponda.

Comprobante de domicilio.

Declaración jurada de ingresos y bienes.

Documentación que acredite el vínculo matrimonial o de concubinato, si corresponde.

Recibos de ingresos y constancias de otras prestaciones, cuando sean requeridos.

El organismo podrá solicitar información adicional para completar la evaluación socioeconómica.

Cómo tramitar la pensión por vejez del BPS

El trámite se realiza ante el Banco de Previsión Social y puede iniciarse a través de sus canales de atención habilitados.

Los interesados pueden consultar las vías de solicitud en el sitio oficial del BPS o concurrir a las oficinas del organismo.

Una vez presentada la solicitud, el BPS verifica la documentación y analiza la situación económica del interesado y de su núcleo familiar.

Durante el procedimiento pueden solicitarse nuevos comprobantes e incluso realizarse visitas domiciliarias para constatar las condiciones declaradas.

Finalizada la evaluación, el organismo emite una resolución. Si la solicitud es aprobada, se comunica al beneficiario la fecha a partir de la cual comenzará a recibir el pago mensual.

Cuánto se cobra por la pensión por vejez del BPS en 2026

El monto de la pensión por vejez se determina de acuerdo con los valores vigentes establecidos por el BPS y puede verse afectado por otros ingresos que perciba el beneficiario.

La prestación está sujeta a los ajustes que correspondan según la normativa previsional.

Para conocer el importe actualizado en 2026 y las posibles deducciones, los interesados pueden consultar directamente al organismo.

¿Se puede cobrar la pensión por vejez y tener otros ingresos?

La existencia de ingresos adicionales no implica necesariamente que una persona quede excluida de la prestación.

El BPS evalúa los recursos económicos del solicitante y las condiciones de compatibilidad establecidas por la normativa.

En determinados casos, otros ingresos pueden afectar el monto de la pensión o impedir su otorgamiento.

Por ese motivo, los beneficiarios deben informar cualquier modificación en su situación económica, personal o familiar.

El organismo realiza controles periódicos y puede revisar, suspender o cancelar el beneficio cuando se dejan de cumplir las condiciones exigidas.

Qué diferencia hay entre la pensión por vejez y la jubilación del BPS

La principal diferencia entre ambas prestaciones está en los requisitos de acceso.

Mientras que la jubilación es una prestación contributiva, vinculada a los años de trabajo y aportes realizados al sistema de seguridad social, la pensión por vejez está dirigida a personas que no cuentan con recursos suficientes y no exige una trayectoria previa de aportes.

Además, para acceder a la pensión se realiza una evaluación socioeconómica, algo que no constituye un requisito general para obtener una jubilación contributiva.

Qué pasa si el BPS rechaza la solicitud

Si el organismo determina que el solicitante no reúne las condiciones necesarias, deberá comunicar la resolución correspondiente.

El interesado podrá consultar los motivos del rechazo y las vías administrativas disponibles para impugnar la decisión o aportar documentación adicional.

Para obtener información sobre los requisitos, montos y procedimientos vigentes, el BPS dispone de una página oficial dedicada a la pensión por vejez.