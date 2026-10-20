Elecciones obligatorias BPS: la Corte Electoral habilitó herramienta para saber dónde votar el 22 de noviembre

La Corte Electoral habilitó la consulta del padrón electoral para las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) , que se celebrarán el próximo domingo 22 de noviembre de 2026 en todo Uruguay.

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A través del buscador oficial, los ciudadanos habilitados para votar pueden conocer el circuito al que deberán concurrir para participar en la elección de los representantes sociales del Directorio del organismo.

La Corte Electoral puso a disposición de la ciudadanía una plataforma de consulta del padrón electoral para las elecciones del BPS.

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Los interesados pueden ingresar al buscador oficial de circuitos de la Corte Electoral para consultar dónde les corresponde votar el domingo 22 de noviembre.

Qué se vota en las elecciones del BPS

En estas elecciones se elegirán los representantes de tres órdenes que integran el Directorio del Banco de Previsión Social:

Trabajadores activos.

Jubilados y pensionistas.

Empresarios.

Las personas que pertenezcan a más de uno de estos grupos deberán votar en cada uno de los órdenes en los que estén habilitadas.

Por ejemplo, una persona que trabaje en relación de dependencia y, al mismo tiempo, tenga una empresa deberá sufragar tanto en el orden de trabajadores como en el de empresarios.

Cuáles son las multas por no votar en las elecciones del BPS

El voto es obligatorio para quienes estén habilitados, salvo las excepciones previstas en la normativa.

Quienes no concurran a votar y no justifiquen su ausencia estarán sujetos a sanciones económicas que varían según el orden electoral.

Para los trabajadores activos, jubilados y pensionistas, la multa equivale a una unidad reajustable (UR), aproximadamente $ 1.940.

En el caso de los funcionarios públicos y profesionales con título expedido por la Universidad de la República (Udelar), la sanción se duplica.

Para las empresas, las multas van de cinco a 20 unidades reajustables, con montos aproximados de entre $ 11.000 y $ 39.000.

Quiénes están exceptuados de votar

Las personas mayores de 75 años están exceptuadas de la obligación de votar en las elecciones del BPS.

La elección se realizará el domingo 22 de noviembre, cuando los trabajadores, jubilados, pensionistas y empresarios habilitados definirán a sus representantes en el Directorio del organismo.