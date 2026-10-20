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Un niño de 10 años fue internado tras chocar en monopatín contra una moto conducida por una adolescente de 15

El niño permanece internado en observación, mientras que los dos adolescentes que viajaban en la motocicleta sufrieron lesiones leves o no presentaron heridas de gravedad

20 de octubre de 2026 8:15 hs
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Un niño de 10 años sufrió una fractura de fémur y fue hospitalizado tras protagonizar un accidente de tránsito con una motocicleta conducida por una adolescente de 15 años en la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo.

El siniestro ocurrió el lunes, sobre las 20 horas, en la intersección de las calles Miguel Barreiro y Carlos Roxlo, según informó la Policía.

Por causas que todavía se investigan, un monopatín conducido por el niño chocó con una motocicleta Winner de 110 cc, manejada por una adolescente de 15 años que llevaba como acompañante a un joven de 17.

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De acuerdo con la información policial, ambos vehículos circulaban por Miguel Barreiro en dirección al oeste cuando se produjo la colisión.

Como consecuencia del impacto, el niño fue trasladado al centro asistencial Camcel, donde permanece internado en observación con un diagnóstico preliminar de fractura de fémur.

Por su parte, la conductora de la motocicleta fue atendida en el hospital local y no presentó lesiones de gravedad, mientras que el acompañante de 17 años recibió asistencia en el lugar por erosiones leves.

Personal de Tránsito Municipal realizó una prueba de espirometría a la adolescente que conducía la moto, que arrojó resultado negativo (0,00 gramos de alcohol por litro de sangre). De todas formas, se aplicaron las contravenciones correspondientes, según el reporte policial.

En el lugar trabajaron efectivos de la Seccional 15.ª y de la Unidad de Respuesta Policial (URP). Ambos vehículos fueron incautados y trasladados a la dependencia policial, mientras que el caso quedó a disposición de las autoridades competentes.

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