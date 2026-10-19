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Metsul señala que inusual fenómeno meteorológico afecta a Sudamérica: a qué se debe el frío en pleno octubre en Uruguay

Metsul advirtió sobre un marcado contraste térmico en Sudamérica, con una masa de aire frío que afecta a Uruguay y el sur de Brasil

19 de octubre de 2026 9:17 hs
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Una inusual configuración atmosférica está provocando un marcado contraste de temperaturas en Sudamérica, con condiciones más frías de lo habitual en Uruguay y el sur de Brasil, mientras que la Patagonia argentina registra temperaturas que superan en más de 10 °C los promedios históricos de octubre. El observatorio meteorológico brasileño Metsul explicó que el fenómeno responde a la presencia de dos masas de aire de características opuestas que afectan simultáneamente a distintas regiones del continente.

Uruguay se encuentra bajo la influencia de una masa de aire frío, que también alcanza al sur de Brasil y parte de Argentina. En contrapartida, una masa de aire cálido provoca temperaturas excepcionalmente elevadas en el extremo sur de Argentina y Chile.

El contraste se observa en un mapa del modelo europeo ECMWF difundido por MetSul, que muestra anomalías negativas de temperatura sobre Uruguay y sus alrededores, frente a anomalías positivas muy pronunciadas en la Patagonia.

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Ushuaia tuvo más calor que Porto Alegre y Curitiba

Uno de los datos más llamativos se registró el sábado 17 de octubre en Ushuaia, donde la temperatura máxima alcanzó los 23,2 °C, cuando el promedio histórico de octubre es de apenas 10,1 °C.

La ciudad más austral de Argentina tuvo así una jornada más cálida que Porto Alegre, donde se registraron 20,8 °C, y Curitiba, con 20,9 °C.

En Buenos Aires, la máxima fue de apenas 13,4 °C, frente a un promedio mensual de 22,6 °C.

En otras localidades patagónicas también se registraron temperaturas elevadas, como los 25,6 °C en Santa Cruz y 24,2 °C en San Julián.

Por qué se produce este contraste de temperaturas

Según explicó Metsul, el fenómeno responde a un patrón de ondas largas en la atmósfera, que favorece el desplazamiento de masas de aire frío y cálido a lo largo de miles de kilómetros.

Mientras el aire frío avanzó hacia el sur de Brasil y el océano Atlántico, otra parte de la circulación atmosférica permitió que aire cálido llegara hasta el extremo sur del continente.

Esta configuración explica por qué Uruguay y el sur de Brasil registran temperaturas inferiores a las habituales para octubre, mientras que la Patagonia experimenta un calor excepcional para esta época del año.

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