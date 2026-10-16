Metsul advierte por la llegada de una masa de aire frío a Uruguay impulsada por un ciclón: los detalles

La agencia meteorológica brasileña Metsul advirtió sobre la llegada de una masa de aire frío impulsada por un ciclón extratropical , que provocará un marcado descenso de las temperaturas en el sur de Brasil durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana. Los mapas meteorológicos difundidos por la agencia muestran que Uruguay también quedará comprendido dentro de la zona de mayor anomalía térmica , con temperaturas considerablemente inferiores a los valores habituales para esta época del año.

Según explicó Metsul, entre este viernes 16 y el sábado 17 de octubre una zona de baja presión atmosférica se profundizará frente a las costas del sur de Brasil y posteriormente dará lugar a un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico.

Este sistema impulsará una masa de aire frío procedente de Argentina hacia Uruguay y el sur de Brasil, con un enfriamiento que se extenderá durante el fin de semana .

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Uno de los mapas difundidos por Metsul, elaborado a partir del modelo meteorológico canadiense GDPS/CMC, muestra una importante anomalía negativa de temperatura sobre Uruguay para el domingo 18 de octubre .

La proyección indica que, a unos 1.500 metros de altura —nivel de referencia utilizado en meteorología para analizar las masas de aire—, las temperaturas podrían ubicarse entre 8 °C y 10 °C por debajo de los valores habituales para esta época del año en buena parte del país.

Las anomalías más pronunciadas se observan sobre sectores del centro y sur del territorio uruguayo. Esto no significa que las temperaturas medidas a nivel del suelo vayan a caer 10 °C por debajo de lo normal, sino que refleja la intensidad del aire frío que avanzará sobre la región.

El fenómeno podría traducirse en un descenso de las temperaturas máximas durante el día y noches más frías, aunque los valores concretos dependerán de las condiciones de nubosidad, viento e inestabilidad atmosférica.

Cuándo se sentirá más el frío

De acuerdo con MetSul, el enfriamiento comenzará a intensificarse durante el fin de semana, con temperaturas inferiores a las habituales tanto el sábado 17 como el domingo 18.

Para el comienzo de la próxima semana, especialmente el lunes 19 y martes 20, la disminución de la nubosidad y la inestabilidad podría favorecer un descenso adicional de las temperaturas nocturnas en algunas zonas de la región.

En Uruguay, los mapas muestran que el domingo 18 será una jornada a seguir por la intensidad de la anomalía térmica prevista, mientras que el comportamiento de las temperaturas mínimas durante los días posteriores dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas.