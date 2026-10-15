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Metsul advierte por lluvias y tormentas en la segunda quincena de octubre: qué se espera para Uruguay

Los mapas del modelo europeo analizados por Metsul también muestran lluvias en Uruguay y temperaturas por debajo de lo habitual hasta fines de octubre

15 de octubre de 2026 11:58 hs
metsulquincenaoctubre

La agencia meteorológica brasileña Metsul advirtió que la segunda quincena de octubre estará marcada por lluvias abundantes y tormentas en el centro-sur de Brasil, con riesgo de inundaciones y desbordamientos de ríos en las zonas más afectadas.

El pronóstico, publicado este jueves 15 de octubre, señala que la influencia de El Niño favorecerá precipitaciones superiores a lo normal, especialmente en Paraná, Santa Catarina, São Paulo y Mato Grosso do Sul.

Aunque la advertencia se concentra en Brasil, los mapas del modelo europeo (ECMWF) también muestran posibles efectos sobre Uruguay, con lluvias durante los próximos 15 días y temperaturas inferiores a las habituales para esta época del año.

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Qué se espera para Uruguay

Según el mapa de precipitaciones acumuladas hasta el 30 de octubre, Uruguay podría registrar lluvias de entre 30 y 100 milímetros en distintas zonas del territorio, con mayores acumulados en sectores del norte y este. Estas cantidades son aproximaciones basadas en la escala del modelo y pueden variar en futuras actualizaciones.

El escenario más extremo se ubica en Brasil, donde MetSul prevé acumulados de entre 250 y 400 milímetros en algunas zonas de Paraná durante la segunda quincena. Sumados a las lluvias ya registradas, los valores mensuales podrían alcanzar entre 500 y 700 milímetros.

En cuanto a las temperaturas, Uruguay aparece dentro de una extensa región con valores por debajo del promedio histórico, con anomalías negativas aproximadas de entre 2 °C y 4 °C, según el segundo mapa del modelo europeo.

Metsul explica que las lluvias frecuentes, la nubosidad y el ingreso de aire frío favorecerán jornadas más templadas y reducirán los episodios de calor intenso.

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