Danubio enfrenta a Juventud de Las Piedras por la segunda semifinal de la Copa AUF Uruguay 2026, el torneo que integró a clubes profesionales y amateurs de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), como también a equipos del fútbol del interior de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).
Danubio vs Juventud de Las Piedras: día, hora y dónde ver la semifinal de la Copa AUF Uruguay de la que saldrá el rival de Nacional en la final
El torneo otorga este año al campeón el cupo de Uruguay 4 a la Copa Libertadores 2027