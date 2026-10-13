Metsul advierte por una masa de aire frío que afectará a Uruguay: cuándo bajarán las temperaturas y hasta cuándo seguirá el frío

Una masa de aire frío avanzará sobre Uruguay y el sur de Brasil durante los próximos días , provocando un período prolongado de temperaturas inferiores a las habituales para esta época del año, según las proyecciones meteorológicas difundidas por Metsul este martes.

El fenómeno comenzará a intensificarse hacia el final de la semana, especialmente entre el viernes 16 y el sábado 17 de octubre , cuando se prevé la formación de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico, frente a las costas del sur de Brasil.

De acuerdo con Metsul, este sistema favorecerá el avance de aire más frío desde Argentina hacia Uruguay y el sur de Brasil , con un descenso de las temperaturas que se sentirá especialmente en las máximas diurnas.

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Los mapas del modelo europeo ECMWF, compartidos por la agencia meteorológica brasileña, muestran que Uruguay quedará comprendido dentro de una extensa región con temperaturas inferiores al promedio , particularmente durante el próximo fin de semana.

Cómo afectará la masa de aire frío a Uruguay

Las proyecciones meteorológicas muestran que el aire frío abarcará buena parte del territorio uruguayo durante el sábado 17 de octubre, con anomalías negativas de temperatura que se extenderán también sobre Argentina, Paraguay y el sur de Brasil.

El mapa del modelo ECMWF para ese día indica temperaturas a unos 1.500 metros de altura inferiores a los valores habituales de octubre, con anomalías negativas más marcadas sobre el oeste y el sur de la región.

En Uruguay, esto podría traducirse en jornadas más frescas de lo normal para la primavera, especialmente por la reducción de las temperaturas máximas.

La tendencia también aparece reflejada en el modelo estadounidense CFS, que proyecta temperaturas por debajo del promedio en Uruguay durante el período comprendido entre el 13 y el 18 de octubre.

El descenso térmico no necesariamente implicará temperaturas propias del invierno durante todo el día, sino valores inferiores a los que suelen registrarse a mediados de octubre.

El frío podría continuar durante la próxima semana

La particularidad de esta incursión de aire frío es su duración. Según Metsul, las temperaturas inferiores a los promedios históricos podrían mantenerse al menos hasta mediados de la próxima semana, aunque con variaciones en su intensidad.

El modelo CFS muestra que, entre el 18 y el 23 de octubre, Uruguay continuaría bajo la influencia de anomalías térmicas negativas.

Para ese período, las proyecciones sugieren que el enfriamiento podría mantenerse especialmente sobre el este y el sureste del país, mientras que en otras zonas las temperaturas tenderían a acercarse progresivamente a los valores normales.

Metsul también anticipa que, a comienzos de la próxima semana, la disminución de la inestabilidad y de la nubosidad en sectores del sur de Brasil podría favorecer un mayor enfriamiento nocturno.