Feriado no laborable del lunes 19 de octubre: ¿Quiénes tienen fin de semana largo en Uruguay?

Un grupo de trabajadores uruguayos tendrá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 17 hasta el lunes 19 de octubre de 2026, debido a un feriado no laborable que se celebra en el país.

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Se trata del Día de la Construcción , una jornada de descanso para los trabajadores comprendidos en este sector de actividad, que se celebra el tercer lunes de octubre de cada año.

El feriado está establecido por el Decreto N.º 395/005 , aprobado en 2005 en el marco de los acuerdos alcanzados en los Consejos de Salarios.

Feriado del Día de los Difuntos 2026 en Uruguay: cuándo cae y quiénes tienen libre

Este viernes es feriado no laborable para un grupo de trabajadores en Uruguay: quiénes tienen libre y cómo se paga

A diferencia de otros feriados, esta fecha no alcanza a todos los trabajadores del país, sino exclusivamente a quienes desempeñan tareas en determinadas actividades de la industria de la construcción.

¿Quiénes tienen fin de semana largo el lunes 19 de octubre?

El lunes 19 de octubre será feriado no laborable para los trabajadores comprendidos en el Grupo 9 de los Consejos de Salarios, correspondiente a la industria de la construcción y actividades complementarias.

Entre los beneficiarios se encuentran los trabajadores de la edificación, la obra pública y determinadas actividades vinculadas a la extracción y fabricación de materiales para la construcción.

La normativa también comprende a los subgrupos 02 y 03 del sector, de acuerdo con lo establecido en el decreto que regula la celebración.

De esta manera, quienes habitualmente descansan los sábados y domingos podrán disfrutar de tres días consecutivos sin trabajar: sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de octubre.

Para el resto de los trabajadores uruguayos, el lunes será una jornada laboral habitual, salvo que tengan otro régimen de descanso.

¿Cómo se paga el feriado del lunes 19 de octubre?

El Día de la Construcción tiene el mismo tratamiento en materia de remuneración que los feriados nacionales pagos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley N.º 12.590.

Esto significa que los trabajadores comprendidos en el sector que no concurran a trabajar cobrarán su remuneración habitual, sin descuentos por la jornada.

En cambio, quienes deban cumplir tareas tendrán derecho a una compensación adicional:

Trabajadores jornaleros: deberán cobrar un jornal doble si trabajan durante el feriado.

Trabajadores mensuales: recibirán su sueldo habitual más un día adicional de remuneración, calculado dividiendo el salario mensual entre 30.

Horas extra: las horas realizadas por encima de la jornada habitual deberán abonarse con un recargo del 150 % sobre el valor de la hora correspondiente a un día hábil, según el Decreto N.º 550/989.

¿Por qué se celebra el Día de la Construcción en Uruguay?

El Día de la Construcción es una jornada destinada a reconocer a los trabajadores de la industria y las actividades vinculadas al sector.

Su celebración fue establecida mediante el Decreto N.º 395/005, aprobado en 2005 en el marco de la negociación colectiva.

Desde entonces, se conmemora el tercer lunes de octubre, por lo que la fecha cambia cada año.

En 2026, la celebración coincide con el lunes 19 de octubre y permitirá que los trabajadores del sector que descansan habitualmente durante el fin de semana tengan un descanso extendido de tres días.