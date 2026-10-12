Feriado no laborable en Uruguay: cuándo es el Día de la Construcción 2026, quiénes tienen libre y cómo se paga

El calendario de feriados de Uruguay en 2026 tendrá una nueva fecha el próximo lunes 19 de octubre , cuando se celebre el Día de la Construcción , una jornada de descanso para los trabajadores comprendidos en este sector de actividad.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Se trata de un feriado no laborable , establecido por el Decreto N.º 395/005 , que fija su celebración para el tercer lunes de octubre de cada año, en el marco de los acuerdos alcanzados en los Consejos de Salarios.

A diferencia de los feriados laborables, esta jornada contempla el pago de la remuneración habitual a quienes no trabajen y una compensación adicional para aquellos empleados que deban cumplir tareas.

Pronóstico de Inumet para este lunes 12 de octubre, feriado en Uruguay: lluvias, nubosidad y temperaturas de hasta 20 °C

Feriado del Día de los Difuntos 2026 en Uruguay: cuándo cae y quiénes tienen libre

El Día de la Construcción alcanza a los trabajadores comprendidos en el Grupo 9 de los Consejos de Salarios , correspondiente a la industria de la construcción y actividades complementarias.

La normativa incluye a trabajadores de la edificación, la obra pública y determinadas actividades vinculadas a la extracción y fabricación de materiales para la construcción.

El alcance también comprende a los subgrupos 02 y 03 del sector, según lo establecido en el decreto que regula esta celebración.

Por lo tanto, las obras y establecimientos comprendidos en estas actividades no tendrán su funcionamiento habitual, salvo que se disponga la realización de tareas bajo las condiciones especiales de remuneración previstas para el feriado.

¿Cómo se paga el feriado del Día de la Construcción 2026?

El lunes 19 de octubre tiene el mismo tratamiento en materia de remuneración que los feriados nacionales pagos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N.º 12.590.

Esto significa que los trabajadores que no concurran a trabajar deberán cobrar su remuneración habitual, sin descuentos por la jornada.

En cambio, quienes deban prestar servicios tendrán derecho a una compensación adicional, que varía según la modalidad de contratación.

Trabajadores jornaleros

Los empleados que cobran por jornal y trabajen durante el feriado deberán recibir un jornal doble, siguiendo el régimen aplicado a los feriados pagos nacionales.

Trabajadores mensuales

Quienes perciben un salario mensual y deban trabajar durante el Día de la Construcción tendrán derecho a cobrar su sueldo habitual más un día adicional de remuneración.

Ese monto extra se calcula dividiendo el salario mensual entre 30.

Horas extra

En caso de que se realicen horas de trabajo por encima de la jornada habitual durante el feriado, estas deberán abonarse con un recargo del 150 % sobre el valor de la hora correspondiente a un día hábil, de acuerdo con el Decreto N.º 550/989.

¿Por qué se celebra el Día de la Construcción en Uruguay?

El Día de la Construcción es una jornada de reconocimiento a los trabajadores de la industria y de las actividades vinculadas al sector.

Su celebración quedó establecida mediante el Decreto N.º 395/005, aprobado en 2005 en el marco de la negociación colectiva.

Desde entonces, el feriado se conmemora el tercer lunes de octubre, por lo que su fecha cambia cada año.

En 2026, la celebración será el lunes 19 de octubre, lo que permitirá un fin de semana de tres días para los trabajadores del sector que habitualmente descansan los sábados y domingos.