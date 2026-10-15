A qué hora juegan hoy Nacional vs Rentistas por Copa AUF Uruguay y dónde verlo en vivo

Nacional y Rentistas juegan este jueves 15 de octubre en el Gran Parque Central por la Segunda Fase de la Copa AUF Uruguay 2026.

Se trata de una instancia de partido único, por lo que el ganador avanzará directamente a los octavos de final del certamen. En caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se definirá mediante tiros penales, sin tiempo suplementario.

El encuentro correspondiente a la Segunda Fase de la Copa AUF Uruguay se disputará este jueves 15 de octubre de 2026.

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¿Dónde ver en vivo Nacional vs Rentistas?

La Copa AUF Uruguay se transmite en vivo por DSports Uruguay (en los canales de DirecTV) y vía streaming a través de DGO, además de operadores de cable locales que adquirieron la retransmisión.

Los detalles principales del encuentro son:

Fecha: Jueves 15 de octubre de 2026.

Torneo: Copa AUF Uruguay (Segunda Fase).

Estadio: Gran Parque Central, Montevideo.

Condición: Partido único eliminatorio.

Así llegan los equipos:

El equipo dirigido por Daniel Carreño buscará asegurar su pasaje a la siguiente ronda en medio de un calendario apretado por la definición del Campeonato Uruguayo. El cuerpo técnico evalúa diversas alternativas en la alineación titular, con el objetivo de administrar las cargas físicas de los jugadores de cara al próximo compromiso por el Torneo Clausura ante Deportivo Maldonado.

Por su parte, Rentistas intentará dar la sorpresa en condición de visitante y eliminar a uno de los candidatos al título.

La Copa AUF Uruguay continúa su desarrollo esta semana con otras llaves importantes para definir a los clasificados a los octavos de final. En esta misma ventana de competición, ya han asegurado su lugar en la siguiente fase equipos como Juventud de Las Piedras y Montevideo Wanderers, quienes lograron avanzar en sus respectivos cruces.