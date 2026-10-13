Nacional vs Rentistas por Copa AUF Uruguay: se confirmaron cancha, día, horario y venta de entradas del partido de entre semana entre tricolores y colorados

Nacional vs Rentistas jugarán este jueves 15 de octubre en el Gran Parque Central por la Segunda Fase de la Copa AUF Uruguay 2026, en un encuentro que definirá el pasaje a la siguiente ronda.

El partido correspondiente a la Segunda Fase de la Copa AUF Uruguay está programado para el jueves 15 de octubre de 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Gran Parque Central , escenario donde finalmente el conjunto tricolor oficiará de local.

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¿Cómo se define esta instancia?

Cabe destacar que esta serie eliminatoria se resolverá a partido único. En caso de que se registre un empate al término de los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se definirá directamente mediante la ejecución de tiros penales, sin disputar tiempo suplementario.

¿Por dónde ver la Copa AUF Uruguay?

La Copa AUF Uruguay se transmite en vivo por DSports Uruguay (en los canales de DirecTV) y vía streaming a través de DGO, además de operadores de cable locales que adquirieron la retransmisión.

Precios de las entradas:

Nacional anunció los siguientes precios de entradas:

Entradas de Nacional vs Rentistas

Así llegan los equipos:

El duelo entre Nacional y Rentistas cierra una semana de intensa actividad en la fase eliminatoria profesional del certamen, la cual otorga los cupos para los octavos de final.

Nacional asume este compromiso copero en medio de la agenda correspondiente a la recta final de la temporada oficial, con el objetivo de avanzar en un torneo integrador que reúne a todo el fútbol uruguayo.

La Copa AUF Uruguay integra a equipos de todas las divisionales (Primera División, Segunda División, Primera División Amateur y clubes de OFI). Las llaves de esta fase se disputan a eliminación directa.

La ventana de partidos de esta semana incluye otros cruces determinantes, como los enfrentamientos entre Boston River y River Plate, Deportivo Maldonado ante Albion, y Central Español contra Danubio.