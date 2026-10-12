Ignacio Suárez volvió a atajar en Nacional luego de no ser tenido en cuenta por Jorge Bava y desde el club negaron que busquen un arquero libre

Ignacio Suárez , golero de Nacional que fue apartado del plantel de Primera división al igual que otros seis compañeros, volvió a atajar en el arco tricolor al ser el guardameta de la Tercera división que jugó este lunes.

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El equipo de Rafa García jugó ante Defensor Sporting y el entrenador colocó al arquero de 24 años que tiene 43 partidos en el principal equipo albo y cuatro títulos de Campeonato Uruguayo (2019, 2020, 2022 y 2025).

El sanducero atajó por última vez en Primera el pasado 6 de junio en el triunfo 2-1 ante Juventud de Las Piedras, por la cuarta fecha del Torneo Intermedio y antes de la pausa de mitad de año.

Rafael García en el partido de Tercera de Nacional ante Liverpool

Luego, al otro día, el entonces entrenador Jorge Bava comunicó la salida de siete jugadores , entre los que estaba Suárez junto a Nicolás “Diente” López, Gonzalo Carneiro, Juan de Dios Pintado, Exequiel Mereles, Mauricio Vera y Jhon Guzmán , todos con contratos vigentes.

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Los futbolistas desafectados arreglaron sus situaciones contractuales y cambiaron de equipo, a excepción de Carneiro, quien aún no tiene club, pero ya no entrena en Nacional.

Ignacio Suárez Foto: EFE

Mientras que Nacho Suárez decidió quedarse en el club y entrenar hasta finalizar su contrato, sabiendo que no iba a formar parte del principal equipo.

Rafa García volvió a utilizarlo

Este lunes por la mañana, Rafa García volvió a utilizarlo al colocarlo como golero titular de la Tercera ante Defensor Sporting, partido que terminó 0-0.

La alineación tricolor fue con Ignacio Suárez; Mateo Soria, Carlos Acuña, Juan López y Román Clematte; Juan Ignacio García, Jonathan Dalmas, Axel Cabrera y Alan Correa; Pavel Núñez y Thomas Giraldez.

El 11 de Tercera División para enfrentar a Defensor Sporting por el Torneo Clausura 2026.#CanteraInagotable pic.twitter.com/FNzjAOAYZO — Nacional Formativas (@CNdeFformativas) October 12, 2026

¿Busca golero Nacional?

En estos momentos, el plantel principal tricolor de Daniel Carreño tiene a Luis Mejía, el golero titular, lesionado y se espera que no vuelva a atajar hasta el año que viene.

Luis Mejía Foto: Dante Fernández/Focouy

Quien lo reemplaza es el argentino Alexis Martín Arias, quien llegó a mitad de año por pedido de Bava.

Alexis Martín Arias Foto: @Nacional

Y quien es el golero suplente es Felipe Bianchi, juvenil que estaba como tercer arquero y ahora forma parte del plantel.

Felipe Bianchi

Este fin de semana surgieron versiones de que Nacional podría contratar a un arquero en condición de libre hasta fin de año.

Fuentes del club consultadas por Referí indicaron este lunes que eso no es así y que no buscan un arquero.