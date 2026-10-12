Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Ignacio Suárez volvió a atajar en Nacional luego de no ser tenido en cuenta por Jorge Bava y desde el club negaron que busquen un arquero libre

El golero, que tras no ser tenido en cuenta seguía entrenando en Nacional, volvió a tener minutos

12 de octubre de 2026 14:50 hs
Ignacio Suárez regresa al banco de suplentes en Nacional

Ignacio Suárez regresa al banco de suplentes en Nacional

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Ignacio Suárez, golero de Nacional que fue apartado del plantel de Primera división al igual que otros seis compañeros, volvió a atajar en el arco tricolor al ser el guardameta de la Tercera división que jugó este lunes.

El equipo de Rafa García jugó ante Defensor Sporting y el entrenador colocó al arquero de 24 años que tiene 43 partidos en el principal equipo albo y cuatro títulos de Campeonato Uruguayo (2019, 2020, 2022 y 2025).

Rafael García en el partido de Tercera de Nacional ante Liverpool

Rafael García en el partido de Tercera de Nacional ante Liverpool

El sanducero atajó por última vez en Primera el pasado 6 de junio en el triunfo 2-1 ante Juventud de Las Piedras, por la cuarta fecha del Torneo Intermedio y antes de la pausa de mitad de año.

Flavio Perchman pidió licencia en Nacional y toma distancia para calmar la tensión que generó en la interna del club

"A veces la vida se pone porfiada": el mensaje del golero de Central Español, Emiliano Márquez, tras la dura lesión que sufrió ante Nacional en su regreso

Los futbolistas desafectados arreglaron sus situaciones contractuales y cambiaron de equipo, a excepción de Carneiro, quien aún no tiene club, pero ya no entrena en Nacional.

Ignacio Suárez

Ignacio Suárez

Mientras que Nacho Suárez decidió quedarse en el club y entrenar hasta finalizar su contrato, sabiendo que no iba a formar parte del principal equipo.

Rafa García volvió a utilizarlo

Este lunes por la mañana, Rafa García volvió a utilizarlo al colocarlo como golero titular de la Tercera ante Defensor Sporting, partido que terminó 0-0.

La alineación tricolor fue con Ignacio Suárez; Mateo Soria, Carlos Acuña, Juan López y Román Clematte; Juan Ignacio García, Jonathan Dalmas, Axel Cabrera y Alan Correa; Pavel Núñez y Thomas Giraldez.

¿Busca golero Nacional?

En estos momentos, el plantel principal tricolor de Daniel Carreño tiene a Luis Mejía, el golero titular, lesionado y se espera que no vuelva a atajar hasta el año que viene.

Luis Mejía

Luis Mejía

Quien lo reemplaza es el argentino Alexis Martín Arias, quien llegó a mitad de año por pedido de Bava.

Alexis Martín Arias

Alexis Martín Arias

Y quien es el golero suplente es Felipe Bianchi, juvenil que estaba como tercer arquero y ahora forma parte del plantel.

Felipe Bianchi

Felipe Bianchi

Este fin de semana surgieron versiones de que Nacional podría contratar a un arquero en condición de libre hasta fin de año.

Fuentes del club consultadas por Referí indicaron este lunes que eso no es así y que no buscan un arquero.

Las más leídas

Posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el triunfo de Nacional sobre Central Español: el tricolor igualó la línea de Peñarol

El Canario Nelson Olveira vuelve a dirigir en el fútbol uruguayo: el ex Peñarol asumirá en Tacuarembó FC junto a su goleador histórico

Central Español 0-1 Nacional: el tricolor ganó con golazo de Tiziano Correa y se mete fuerte en la pelea del Torneo Clausura

Daniel Carreño reveló el secreto de la gran levantada de su Nacional: "Jugamos los partidos como una final" y también hizo un importante anuncio sobre su contrato

Temas

Ignacio Suárez Nacional Jorge Bava

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos