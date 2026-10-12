Ignacio Suárez volvió a atajar en Nacional luego de no ser tenido en cuenta por Jorge Bava y desde el club negaron que busquen un arquero libre

Ignacio Suárez, golero de Nacional que fue apartado del plantel de Primera división al igual que otros seis compañeros, volvió a atajar en el arco tricolor al ser el guardameta de la Tercera división que jugó este lunes.
El equipo de Rafa García jugó ante Defensor Sporting y el entrenador colocó al arquero de 24 años que tiene 43 partidos en el principal equipo albo y cuatro títulos de Campeonato Uruguayo (2019, 2020, 2022 y 2025).
Rafael García en el partido de Tercera de Nacional ante Liverpool
El sanducero atajó por última vez en Primera el pasado 6 de junio en el triunfo 2-1 ante Juventud de Las Piedras, por la cuarta fecha del Torneo Intermedio y antes de la pausa de mitad de año.
Los futbolistas desafectados arreglaron sus situaciones contractuales y cambiaron de equipo, a excepción de Carneiro, quien aún no tiene club, pero ya no entrena en Nacional.
Mientras que Nacho Suárez decidió quedarse en el club y entrenar hasta finalizar su contrato, sabiendo que no iba a formar parte del principal equipo.
Rafa García volvió a utilizarlo
Este lunes por la mañana, Rafa García volvió a utilizarlo al colocarlo como golero titular de la Tercera ante Defensor Sporting, partido que terminó 0-0.
La alineación tricolor fue con Ignacio Suárez; Mateo Soria, Carlos Acuña, Juan López y Román Clematte; Juan Ignacio García, Jonathan Dalmas, Axel Cabrera y Alan Correa; Pavel Núñez y Thomas Giraldez.
¿Busca golero Nacional?
En estos momentos, el plantel principal tricolor de Daniel Carreño tiene a Luis Mejía, el golero titular, lesionado y se espera que no vuelva a atajar hasta el año que viene.
Foto: Dante Fernández/Focouy
Quien lo reemplaza es el argentino Alexis Martín Arias, quien llegó a mitad de año por pedido de Bava.
Y quien es el golero suplente es Felipe Bianchi, juvenil que estaba como tercer arquero y ahora forma parte del plantel.
Este fin de semana surgieron versiones de que Nacional podría contratar a un arquero en condición de libre hasta fin de año.
Fuentes del club consultadas por Referí indicaron este lunes que eso no es así y que no buscan un arquero.