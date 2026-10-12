"A veces la vida se pone porfiada": el mensaje del golero de Central Español, Emiliano Márquez, tras la dura lesión que sufrió ante Nacional en su regreso

Emiliano Márquez , el golero de Central Español que este domingo sufrió una dura lesión en el partido ante Nacional , publicó un mensaje en sus redes sociales en agradecimiento a quienes lo apoyaron luego de su percance.

El arquero de 23 años tuvo que dejar la cancha con notorias muestras de dolor y lágrimas en los ojos, lo que llevó a que en las redes hubiera muchos mensajes deseándole una pronta recuperación de hinchas de varios equipos.

Márquez, que iba a ser examinado este lunes para conocer la magnitud de su lesión, contó en primera persona sus sensaciones de lo que le pasó en el día que volvía a atajar en el equipo de Antonio Pacheco, donde está lesionado el golero brasileño Rodolfo y donde venía atajando Federico Pintado , quien lo reemplazó este domingo en el Centenario.

“Ayer volví a jugar con toda la ilusión y las ganas de siempre, pero lamentablemente las cosas no salieron como esperaba y me toca volver a enfrentar un momento difícil”, comentó el golero con pasado en Liverpool.

La dura sanción contra Emiliano Márquez, el golero de Central Español que fue a buscar a un rival a la tribuna tras ser expulsado

"Sufrí la pérdida de mi hermano por un problema de salud mental": el golero de Central Español, Emiliano Márquez, explicó que su bronca fue con un rival que rompió "códigos"

“No voy a negar que duele, pero si algo tengo claro es que voy a volver más fuerte que nunca. Con más ganas, más hambre y, sobre todo, con el apoyo incondicional de mi familia, que es mi mayor fuerza en los momentos difíciles”, agregó el guardameta que había estado suspendido por un altercado que tuvo al salir a buscar a un rival que lo había insultado desde la tribuna.

Emiliano Márquez Foto: Dante Fernández/Focouy

El golero también tuvo palabras de agradecimiento. “Estoy profundamente agradecido por cada uno de los mensajes de apoyo, por cada palabra de aliento y por todas las personas que están conmigo. De corazón, ¡GRACIAS!”

“A veces la vida se pone porfiada, te pone pruebas cuando menos lo esperás y te obliga a frenar cuando más ganas tenés de seguir. Pero de porfiado no me va a ganar nadie”, comentó.

Emiliano Márquez Foto: Dante Fernández/Focouy

“Voy a levantarme una vez más, voy a trabajar y voy a volver a demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz. Esto no termina acá. Mi historia sigue y lo mejor todavía está por venir”, agregó el golero.