La dura sanción contra Emiliano Márquez, el golero de Central Español que fue a buscar a un rival a la tribuna tras ser expulsado

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) dio a conocer la sanción contra el golero de Central Español Emiliano Márquez , por su expulsión en el partido ante Deportivo Maldonado del pasado 31 de marzo en el que terminó ingresando a la tribuna para buscar a un jugador del equipo rival.

Cuando terminaba el partido, que Central ganó 2-1 , e iba un minuto de los 10 adicionados en primera instancia, el juez Damián Fontes expulsó a Márquez, golero suplente en ese encuentro, luego de un encontronazo que se dio en la cancha y generó protestas.

Muy enojado, el arquero que estaba en el banco de suplentes se metió en el campo de juego para cruzar rumbo a los vestuarios , lo que llamó la atención, ya que su equipo estaba arriba en el marcador e hizo que se perdiera tiempo. Luego, se fue a la tribuna y salió a buscar a alguien que lo había insultado desde el sector de Deportivo Maldonado.

Tras la expulsión y la repercusión que tuvo el incidente, que se viralizó en las redes, Márquez pidió disculpas en un posteo de sus redes por su reacción, y explicó que esta se debió a algo que dijo un jugador de Deportivo Maldonado que estaba fuera del campo.

"Sufrí la pérdida de mi hermano por un problema de salud mental": el golero de Central Español, Emiliano Márquez, explicó que su bronca fue con un rival que rompió "códigos"

Lo echaron de suplente, se metió a la cancha y luego fue a buscar a alguien que lo insultó en la tribuna: mirá el insólito hecho en el final de Central Español vs Deportivo Maldonado

"Durante el partido, dicho jugador expresó una frase que puede resultar muy dolorosa para cualquiera. En mi caso, tocó un tema extremadamente sensible: a mis 13 años sufrí la pérdida de mi hermano mayor por un problema de salud mental, y ese hecho fue mencionado de una manera inapropiada y con malas intenciones", detalló Márquez.

“Reitero: esto no justifica mi reacción. Pero considero importante reflexionar sobre el cuidado que debemos tener con las palabras. Todos somos humanos, y hay temas con los que no corresponde jugar”, agregó el arquero.

El mensaje de Emiliano Márquez, golero de Central Español El mensaje de Emiliano Márquez, golero de Central Español

La dura sanción a Emiliano Márquez

Este martes la Comisión Disciplinaria de la AUF sancionó a Márquez con cinco partidos. Según se lee en el informe del organismo, el arquero cometió tres infracciones: "Injurias" (insultos), "injurias a un árbitro" y "desobediencias".

Este último, según el Código Disciplinario de la AUF, sanciona a aquellos jugadores que "no acaten de inmediato las órdenes de un árbitro, obstaculicen manifiestamente por vía de hecho la continuación de un partido, o no hagan inmediato abandono de la cancha".

El insulto a un árbitro es la infracción que acarrea una sanción mayor, de uno a cuatro partidos, mientras que las injurias tienen un máximo de dos encuentros de expulsión y las desobediencias tres.

Márquez ya cumplió el primer partido de esta sanción en el partido contra Nacional de la décima fecha del Apertura, y luego volvió al banco para el empate 2-2 contra Danubio de este fin de semana, por lo que tras conocerse el dictamen de la Comisión deberá cumplir otros cuatro partidos afuera de las canchas.

Sin embargo, es posible que Central Español pida una reducción de su pena (una rehabilitación) luego de que cumpla el 50% de esta (tres partidos), ya que no cuenta con antecedentes de otras expulsiones esta temporada.