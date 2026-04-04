Alejandro Villoldo, capitán de Central Español, tras vencer a Nacional y Peñarol: "Faltan cosas para ser profesionales, hay que hacer un puño y pegar más fuerte"

Central Español vive un momento de ensueño. Volvió a Primera luego de 13 años , dos años después de pasar por la Primera División Amateur (la C) , y en su primer semestre le ganó a Peñarol y a Nacional , este último el viernes en el Gran Parque Central . Uno de los protagonistas de este equipo es su capitán, Alejandro Villoldo , que en una entrevista con Referí destacó la "alegría enorme" que vive tras la victoria ante el tricolor.

"Era un lugar difícil, como siempre con un grande, con su gente. El equipo estuvo a la altura", destacó el zaguero, que junto a Ignacio Rodríguez anuló a Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro durante todo el partido.

Villoldo, de 36 años, llegó al palermitano para afrontar la Primera División Amateur en 2024 . Ese año el equipo ascendió a Segunda , y en 2025 obtuvo el ascenso a la Liga AUF Uruguaya . Al mando estuvo Pablo de Ambrosio , actual DT de Central.

Según el capitán del equipo, para este viernes el técnico le pidió al plantel que estuvieran siempre "compactos", y a los zagueros les advirtió que cuidaran el "juego directo" a Gómez y Carneiro , parte central del juego tricolor, para lo que intentaron mantener "las coberturas cerca de ellos" de forma constante .

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La concentración fue otro aspecto fundamental, así como aguantar sin pelota, que estuvo durante casi todo el partido en control de Nacional. "Sabíamos que íbamos a tener muy pocas veces la pelota, pero si estás fuerte de cabeza nada te garantiza nada. Le decía a los compañeros que teníamos el control del juego, y no de la pelota", explicó Villoldo, que también destacó el rol del golero Rodolfo Alves para atajar "las cuatro o cinco chances" claras que les generó el tricolor.

"Es nuestro tercer año juntos. Nos miramos y nos conocemos. Tiene jerarquía, es salidor, maneja bien los tiempos", destacó sobre el arquero brasileño.

Alejandro Villoldo y Rodolfo Alves NACIONAL - CENTRAL ESPANOL-15155 Alejandro Villoldo y Rodolfo Alves en el partido contra Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

Consultado sobre su vínculo con Ignacio Rodríguez, Villoldo dijo que el joven defensor de 22 años "se acopló bárbaro" al equipo, y aseguró que tanto él como Logan Ponce "parece que tienen diez años en Primera". Además, valoró que tras el partido con el tricolor los dos zagueros titulares se pusieron a mirar "jugadas del partido" para corregir distintos "errores". "Festejamos, pero hoy ya pasamos página y nos enfocamos en el partido con Danubio", sentenció.

La situación de Central Español y su otro trabajo

En la entrevista post partido con la televisación oficial del partido, Pablo de Ambrosio destacó el sacrificio de su equipo para vencer a Nacional. "Estos leones corrieron desde el minuto cero. Ahí estuvo la clave, el batallarlo", expresó el DT.

Consultado sobre si la motivación fue importante para la victoria contra los grandes, Villoldo respondió que es uno de los factores fundamentales, considerando las distintas carencias que tiene el equipo.

"Nos faltan cosas para ser profesionales, que estamos logrando de a poco, pero de esas cosas hay que hacer un puño y pegar más fuerte", declaró el zaguero, que indicó que uno espera que contra Nacional y Peñarol se ponga "el mayor esfuerzo" y después se vea el resultado por la "diferencia" que hay con los demás equipos, pero ellos taparon esa brecha "con entrega, con actitud".

Villoldo es uno de los jugadores de Central Español que tiene otro trabajo por fuera del fútbol profesional, como entrenador de categorías menores del Club Náutico.

20260215 Festejo Peñarol Central Español Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (20) Festejo de Central Español tras vencer a Peñarol Foto: Dante Fernández/Focouy

"El año pasado llegaba vestido a los entrenamientos con la ropa del Náutico, y a veces llegaba al Náutico con la ropa de Central, y lo hago con gusto. En Uruguay si no estás en los equipos importantes es difícil vivir solo del fútbol. Es la realidad de muchas familias en Uruguay", sostuvo el capitán, que valoró el "ida y vuelta" que tienen los futbolistas con otros empleos con el cuerpo técnico para manejar las cargas cuando están "cansados".

Con las victorias ante los grandes, los jugadores de Central saben que pueden aspirar a "mirar arriba" y "pelear cosas importantes", pero Villoldo remarcó que el objetivo inicial del equipo sigue siendo claro: "Tenemos que seguir sumando puntos para alejarnos del descenso".