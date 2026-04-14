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La hinchada de Nacional volvió a generarle una multa al club y ya supera $ 1 millón en sanciones

La hinchada de Nacional persiste en violar los protocolos de seguridad establecido para los partidos y el club ya supera $ 1 millón en multas cuando aún no se llegó ni a la mitad de la temporada

14 de abril de 2026 12:23 hs
Hinchas de Nacional&nbsp;

Hinchas de Nacional 

Foto: Nacional

Nacional volvió a ser multado por el comportamiento de sus hinchas. Un hecho que se repite fin de semana tras fin de semana sin que el club logre abordar y resolver definitivamente el tema.

Por violaciones al protocolo de seguridad vigente, que prohíbe el ingreso de banderas mayores a uno por dos metros, nuevamente la parcialidad tricolor hizo que el club sea multado por parte de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En nueve de las 11 fechas del Torneo Apertura, Nacional recibió sanciones económicas.

Además, el club abrió la temporada con una sanción fuerte por los incidentes de la Supercopa Uruguaya.

Nacional se llama a silencio: la decisión del presidente Ricardo Vairo, que replica la estrategia que marcó un "cambio importantísimo" para la definición del campeonato pasado

Así llega Deportes Tolima a su partido con Nacional por la Copa Libertadores: su buen momento en la liga colombiana y los fichajes y bajas para esta temporada

En este caso, Nacional recibió una multa de 45 unidades reajustables (UR), un monto menor al recibido en el partido pasado contra Central Español.

Al valor de la UR de abril, que es $ 1.914,42, el monto de la multa se eleva a $ 86.149.

Las multas de Nacional en la temporada 2026

Torneo / Fecha Rival Estadio Multa
Supercopa vs Peñarol Centenario 180 UR / $ 333.329
Apertura / 1 vs Boston River Florida Advertencia
Apertura / 2 vs Racing GPC Apercibido
Apertura / 3 vs Progreso Durazno 15 UR / $ 27.000
Apertura / 4 vs Peñarol GPC 150 UR / $ 277.774,5
Apertura / 5 vs Juventud P. Artigas 35 UR / $ 66.903
Apertura / 6 vs Wanderers GPC 35 UR / $ 66.903
Apertura / 7 vs Defensor Sporting Franzini 25 UR / $ 47.888
Apertura / 10 vs Central Español GPC 55 UR / $ 105.134
Apertura / 11 vs Deportivo Maldonado Domingo Burgueño Miguel 45 UR / $ 86.149
TOTAL 540 UR / $ 1.032.356

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