La hinchada de Nacional volvió a generarle una multa al club y ya supera $ 1 millón en sanciones

Nacional volvió a ser multado por el comportamiento de sus hinchas. Un hecho que se repite fin de semana tras fin de semana sin que el club logre abordar y resolver definitivamente el tema.

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Por violaciones al protocolo de seguridad vigente, que prohíbe el ingreso de banderas mayores a uno por dos metros, nuevamente la parcialidad tricolor hizo que el club sea multado por parte de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En nueve de las 11 fechas del Torneo Apertura, Nacional recibió sanciones económicas.

Además, el club abrió la temporada con una sanción fuerte por los incidentes de la Supercopa Uruguaya.

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En este caso, Nacional recibió una multa de 45 unidades reajustables (UR), un monto menor al recibido en el partido pasado contra Central Español.

Al valor de la UR de abril, que es $ 1.914,42, el monto de la multa se eleva a $ 86.149.

Las multas de Nacional en la temporada 2026