Así llega Deportes Tolima a su partido con Nacional por la Copa Libertadores: su buen momento en la liga colombiana y los fichajes y bajas para esta temporada

Nacional y Deportes Tolima se enfrentarán este martes a las 19:00 en el Gran Parque Central , por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores . Ambos equipos buscarán su primera victoria en el torneo luego de empatar en sus estrenos , el bolso contra Coquimbo Unido en Chile y Tolima contra Universitario en Colombia.

El nuevo rival del bolso clasificó a la Libertadores 2026 luego de ser subcampeón del Torneo Finalización de 2025, cayendo en la final contra el Junior del uruguayo Alfredo Arias.

Ese puesto le dio un cupo en la segunda fase previa de la copa. Para llegar a la fase de grupos dejó en el camino a Deportivo Táchira de Venezuela por penales y a O'Higgins de Chile por un global de 2-1.

El equipo del DT colombiano Lucas González , que llegó a Tolima a mediados de 2025, perdió a algunos jugadores importantes del subcampeonato, pero también sumó a varios fichajes para buscar avanzar en la Libertadores.

Tolima le agradeció a Peñarol, reconoció el Gran Parque Central y buscará repetir lo que le pasó a Nacional en su debut como local la última vez

La buena noticia de Luis Mejía en el entrenamiento de Nacional antes del partido este martes frente Tolima, que tendrá entradas agotadas en el Gran Parque Central

La actualidad de Deportes Tolima en la liga de Colombia

Deportes Tolima está cuarto en el Torneo Apertura colombiano con 27 puntos, a diez del puntero Atlético Nacional y a cuatro de su escolta Deportivo Pasto.

Suma siete partidos ganados, cuatro empatados y tres perdidos desde el arranque de la temporada, con 24 goles a favor y 14 en contra. Es el tercer equipo menos goleado de la liga detrás de América de Cali y Atlético Nacional.

Este sábado Tolima cayó 1-0 con el escolta Deportivo Pasto, en un partido en el que puso un equipo alternativo pensando en la Libertadores. No jugó su golero titular Neto Volpi, ex arquero de Peñarol, sus centrocampistas Bryan Rovira, Sebastián Guzmán y Juan Torres, ni sus dos delanteros principales, Luis Sandoval y Adrián Parra.

HFWqw4ja8AMHxas Neto Volpi, exarquero de Peñarol, en el partido entre Deportes Tolima y Universitario por la Copa Libertadores Foto: Deportes Tolima

El "Vinotinto" encadena una racha de tres partidos sin ganar, igual que Nacional. Antes de su derrota con Pasto y su empate con Universitario también empató 2-2 con Independiente Santa Fe.

Su derrota con Pasto, por otra parte, cortó una racha de ocho partidos sin derrotas, desde la caída 1-0 contra O'Higgins por la ida de la tercera fase previa de la Libertadores del pasado 5 de marzo. Tras ese partido había acumulado cuatro victorias y cuatro empates.

Las principales bajas del equipo subcampeón de Colombia

Tolima perdió jugadores en casi todas sus líneas con respecto al plantel que salió segundo en el Finalización del segundo semestre de 2025.

En el arco ya no tiene al uruguayo Cristopher Fiermarín, que jugó 45 partidos la temporada pasada en el arco del Tolima. En el segundo semestre rotó la titularidad con Neto Volpi, antes de volver a Defensa y Justicia de Argentina (club dueño de su ficha) para el 2026.

Cristopher Fiermarín con la pelota Trionda en la práctica de la selección uruguaya Cristopher Fiermarín en una práctica de la selección uruguaya

En defensa perdió al zaguero Marlon Torres, hoy en América de Cali, y en ataque vendió a su extremo izquierdo Mauricio González al Minnesota FC de Estados Unidos, y al delantero argentino Gonzalo Lencina a Platense. También perdió a Kevin Pérez, extremo derecho que se fue libre al Junior de Barranquilla.

Solo mantuvo intacto su medio de la cancha: Rovira, Guzmán, Juan Torres y Juan Pablo Nieto, capitán del equipo, continúan en el club.

Las altas de Deportes Tolima para la temporada 2026

La principal contratación de Tolima para la actual temporada es Jherson Mosquera, lateral derecho colombiano que llegó al club desde Newell's Old Boys por una suma cercana a los US$ 75.000.

También concretó la cesión del delantero Luis Sandoval, proveniente de Independiente Medellín, que es el segundo máximo goleador del Vinotinto en la actual temporada, con seis goles en 16 partidos (el primero es Juan Torres con siete tantos).

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Para el ataque sumó a dos jugadores en condición de libres: el extremo izquierdo Edwar López (de Independiente Santa Fe) y el delantero Jader Valencia (de Independiente Medellín). Ambos llevan diez partidos disputados en la temporada, los dos sin goles anotados.

En el medio añadió profundidad con la llegada de Élan Ricardo, volante de 22 años que llegó cedido desde el Besiktas de Turquía y lleva ocho encuentros con el Vinotinto. En la defensa hizo lo mismo con Daniel Pedrozo, cedido desde el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos y con seis partidos hasta el momento.