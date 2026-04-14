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"Magia uruguaya": el lujo de Martín Satriano para superar a un rival que fue destacado por LaLiga de España y Getafe; mirá la jugada

Pese a que su equipo perdió por 1-0, el atacante hizo una maniobra que se viralizó en las redes sociales

14 de abril de 2026 9:41 hs
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El lujo de Martín Satriano para superar a un rival que fue destacado por LaLiga de España y Getafe

El delantero uruguayo de Getafe de España, Martín Satriano, fue destacado en España por una gran jugada que protagonizó para pasara a un rival de Levante en el partido de este lunes por LaLiga.

Pese a que su equipo perdió por 1-0, y no marcó goles, el atacante hizo una maniobra que se viralizó en las redes sociales.

20260308 Martín Satriano celebra un nuevo gol para Getafe en LaLiga de España
Martín Satriano celebra un nuevo gol para Getafe en LaLiga de España

Martín Satriano celebra un nuevo gol para Getafe en LaLiga de España

En un mano a mano contra un rival en la banda, Satriano picó la pelota, le pasó por arriba al marcador, y lo superó en la carrera.

“Magia uruguaya”, destacó la cuenta de Getafe en X.

Martín Satriano está de moda en LaLiga de España, anotó otro golazo y el diario Marca lo elogió como nunca; mirá el video

La importante decisión que tomó Getafe con Martín Satriano tras las buenas actuaciones del uruguayo en el equipo al que llegó como cedido en enero

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Mientras que LaLiga de España también lo compartió en su cuenta oficial.

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Getafe perdió con Levante de Alan Maturro

El delantero del Levante Carlos Espí marcó en el minuto 83 el gol que le dio la victoria a su equipo este lunes en el Ciutat de València ante el Getafe con un remate de cabeza potente y que le deja a cuatro puntos de la salvación en la Primera división del fútbol español.

El uruguayo Alan Matturro ingresó como suplente en los locales, mientras que Getafe tuvo como titular a Satriano y luego entró Sebastián Bosseli. Mauro Arambarri no estuvo en la convocatoria.

Espí, que desaprovechó en el minuto 55 un uno contra uno con David Soria, salvó a un equipo que llegó a fallar hasta dos penales.

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Primero fue Adrián de la Fuente ‘Dela’ y después, ya en el tiempo añadido, Iván Romero.

Los dos los paró el portero del Getafe David Soria.

El equipo azulón sólo disparó una vez a portería y no llevó peligro a la portería rival durante los 90 minutos.

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