"Magia uruguaya": el lujo de Martín Satriano para superar a un rival que fue destacado por LaLiga de España y Getafe; mirá la jugada

El delantero del Levante Carlos Espí marcó en el minuto 83 el gol que le dio la victoria a su equipo este lunes en el Ciutat de València ante el Getafe con un remate de cabeza potente y que le deja a cuatro puntos de la salvación en la Primera división del fútbol español.
El uruguayo Alan Matturro ingresó como suplente en los locales, mientras que Getafe tuvo como titular a Satriano y luego entró Sebastián Bosseli. Mauro Arambarri no estuvo en la convocatoria.
Espí, que desaprovechó en el minuto 55 un uno contra uno con David Soria, salvó a un equipo que llegó a fallar hasta dos penales.
Primero fue Adrián de la Fuente ‘Dela’ y después, ya en el tiempo añadido, Iván Romero.
Los dos los paró el portero del Getafe David Soria.
El equipo azulón sólo disparó una vez a portería y no llevó peligro a la portería rival durante los 90 minutos.