Flavio Perchman pidió licencia en Nacional y toma distancia para calmar la tensión que generó en la interna del club

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , solicitó un mes de licencia en el club que está en vigencia desde el viernes 9 de octubre y retornará a sus funciones el domingo 8 de noviembre , confirmó Referí con fuentes del club.

Esto se plantea luego que la semana pasada el dirigente, en una entrevista que brindó en un medio partidario, se expresó sobre el decanato y generó la reacción de Peñarol , que se apoyó en las declaraciones del dirigente albo para revindicar su cuestionada -por los tricolores- fundación en el año 1891 , al tiempo que promovió una dura decisión de la comisión directiva tricolor, que lo desautorizó .

De esta forma, el dirigente sale del terreno político y durante este mes su lugar lo ocupará Joaquín Guadalupe .

Esto llega en un momento en el que Nacional, bajo la gestión de Daniel Carreño, repuntó en el Torneo Clausura y aparece en carrera por el título y Perchman intenta aquietar las aguas tras quedar expuesto con dos declaraciones polémicas en las últimas semanas, que generaron pedidos de disculpas del vicepresidente en sus redes sociales.

Flavio Perchman habló del decanato de Nacional y de Peñarol, que salió a responder, y horas después pidió disculpas; ¿qué dijo el vicepresidente?

La Directiva de Nacional desautorizó públicamente a Perchman y Amaro Nadal: rechazó "enfáticamente" sus dichos sobre el decanato del fútbol uruguayo

Dos pedidos de disculpas en las últimas semanas

Esta licencia de Perchman se da luego de la polémica que generaron sus últimas declaraciones sobre el decanato en una entrevista con el periodista partidario Leo Atmé.

"Eso no da para discutir. La realidad es que Nacional fue siempre Nacional. Si ellos se perciben del 91 (1891) es un tema de ellos. La realidad es que Nacional fue siempre Nacional y Peñarol fue durante 20 años CURCC y eso es lo que veo con diferencia. Y después no me doy cuenta cuál es el sentido... porque todos entendemos que el más decano es Albion. A veces me parece bárbaro que nos sintamos el decano pero la verdad, no me agrega tanto. Peñarol no es (el decano) seguro porque un equipo que nació en el 91 (1891) y cambio de nombre en el 13 (1913)".

Tras sus declaraciones, que fueron cuestionadas por hinchas e historiadores del club, Perchman se manifestó en X y pidió disculpas:

"En el día de ayer, durante el programa Arriba Bolso, realicé una serie de comentarios referidos al tema del Decanato. Debo reconocer, con absoluta honestidad, que se trata de un asunto que no domino en profundidad y que, por esa razón, algunas de mis expresiones fueron erróneas".

"Por ello, quiero pedir sinceras disculpas a todos los hinchas de Nacional. Lo que no puedo permitir —ni considero justo— es que las expresiones de una persona que reconoce no tener un conocimiento suficiente del tema sean tomadas como verdad absoluta, cuando claramente no lo son".

"Y que adquieran mayor peso que las investigaciones y conclusiones de reconocidos historiadores . Considero muy especialmente a Horacio Cabral Gurméndez, autor de Lapidaria Verdad, y al Dr. Enrique Tarigo, quien fue responsable del informe sobre el Decanato en 1991".

En el día de ayer, durante el programa Arriba Bolso, realicé una serie de comentarios referidos al tema del Decanato. Debo reconocer, con absoluta honestidad, que se trata de un asunto que no domino en profundidad y que, por esa razón, algunas de mis expresiones fueron erróneas. — Flavio Perchman (@FlaCePer) October 8, 2026

Tras las expresiones del dirigente de Nacional, Peñarol aprovechó para hacer su juego mediático y generó su reacción a través de sus redes oficiales.

Peñarol se apoyó en las expresiones del vicepresidente, en referencia al origen de 1891, para poner en duda los cuestionamientos que Nacional plantea a la fundación que se adjudica su tradicional rival.

Esta situación que vivió Perchman la semana pasada se sumó a otra que había ocurrido el 24 de setiembre, cuando había pedido disculpas por una comparación sobre Abdón Porte, que tampoco habían caído bien en hinchas albos.

"Por medio de la presente pido disculpas por el ejemplo que di anoche en Pasión Tricolor sobre Abdón Porte. Nada más lejos de querer ofender con la situación a nadie. Para los que se sintieron tocados con la situación mil disculpas y abrazo en 3 colores", escribió.

Por medio de la presente pido disculpas por el ejemplo que di anoche en Pasión Tricolor sobre Abdón Porte.

Nada más lejos de querer ofender con la situación a nadie

Para los que se sintieron tocados con la situación mil disculpas y abrazo en 3 colores — Flavio Perchman (@FlaCePer) September 24, 2026

El comunicado de Nacional

Tras las declaraciones de Perchman del pasado miércoles, sumadas a unas que también realizó el vocal tricolor Amaro Nadal, el club emitió un comunicado oficial en el que rechazó "enfáticamente" sus conceptos, desautorizando a ambos dirigentes.

“La Comisión Directiva del Club Nacional de Football rechaza enfáticamente las declaraciones de su vicepresidente, Flavio Perchman, y su vocal Amaro Nadal acerca del decanato de nuestra institución. Dichas expresiones fueron realizadas a título estrictamente personal y no representan la posición de esta Comisión Directiva ni el sentir de los socios e hinchas de Nacional”, dice el comunicado de Nacional firmado por el presidente Ricardo Vairo.

“Reafirmamos de manera categórica la condición del Club Nacional de Football como Decano del Fútbol Uruguayo. Esta condición cuenta con sólidos fundamentos históricos y documentales, expuestos y sostenidos por diversos historiadores a través de investigaciones, libros, publicaciones y alegatos, y constituye parte fundamental de nuestra historia e identidad institucional. Destacamos el trabajo de nuestra Comisión de Historia y Estadística que cuenta con toda esta información a disposición”, agrega la nota que también está firmada por el secretario albo Raúl Giuria.

Comunicado oficial de la Comisión Directiva del Club Nacional de Football. pic.twitter.com/JjyGz9Kf9P — Nacional (@Nacional) October 9, 2026

Además, se cuestionan los dichos de Perchman y Nadal. “Quienes ocupamos responsabilidades de conducción tenemos el deber, la obligación y el honor de defender y respetar nuestra identidad. Las opiniones personales de ningún dirigente pueden comprometer la posición institucional del Club ni desconocer su historia”, señala el comunicado.

A raíz de esa nota, Peñarol sacó un comunicado oficial, firmado por el presidente Ignacio Ruglio, en el que destacaba la "honestidad intelectual" de los dirigentes albos al reconocer la postura aurinegra con respecto al decanato.

Después de la incómoda situación que vivió Perchman la semana pasada a raíz de sus expresiones y la reacción de sus compañeros de directiva, el vicepresidente pidió licencia por un mes.