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Con un nuevo tanto, Tiziano Correa ya pasó a ser el tercer goleador de Nacional en lo que va de la temporada

Pese a que llegó a mitad de año, el delantero ya se metió en el podio de los goleadores albos en la temporada 2026

12 de octubre de 2026 9:30 hs
Tiziano Correa

Tiziano Correa

Foto: Dante Fernández/Focouy

El atacante nacido en Madrid, hijo de Fernando "Petete" Correa, llegó a cinco tantos en los albos, por lo que pasó a Tomás Verón Lupi, que tiene cuatro, y quedó a uno de Maxi Silvera, que suma seis, mientras que Maxi Gómez está despegado en la tabla con 21 goles en total hasta el momento.

Tiziano Correa

Tiziano Correa

Correa, que debutó en Nacional el 17 de julio pasado, suma tres goles por la Copa AUF Uruguay (dos ante su exequipo River Plate y uno ante Progreso) y dos por el Clausura (uno ante Cerro Largo y el de este domingo ante Central).

Sus cinco goles se dieron en 14 partidos, en un total de 848 minutos, lo que le da un promedio de 0.36.

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Ha hecho goles de penal, uno; de cabeza, como el que le marcó a Cerro Largo en el Ubilla; y desde afuera del área y de zurda, como el golazo que le hizo a Central este domingo en el Estadio Centenario, lo que muestra su amplia variedad de recursos para anotar.

Por su parte, Maxi Silvera, quien está segundo en el podio tricolor, suma 6 goles en 33 partidos, en 1.806 minutos disputados, con un promedio de 0.18.

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Mientras que el goleador de Nacional en la temporada, Maxi Gómez, suma 21 tantos en 36 partidos, siete de ellos de penal, con un promedio de 0.58.

Maximiliano Gómez

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La lista de principales artilleros de albos en la temporada es seguida por Verón Lupi con cuatro tantos, mientras que con tres aparecen Nicolás López, Luciano Boggio y Francisco Calvo.

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