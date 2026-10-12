Con un nuevo tanto, Tiziano Correa ya pasó a ser el tercer goleador de Nacional en lo que va de la temporada

El golazo anotado por Tiziano Correa este domingo para el triunfo de Nacional 1-0 ante Central Español en el Estadio Centenario le permitió meterse en el podio de los goleadores tricolores en lo que va de la temporada 2026, tras haber llegado al club a mitad de año.

El atacante nacido en Madrid, hijo de Fernando "Petete" Correa, llegó a cinco tantos en los albos , por lo que pasó a Tomás Verón Lupi, que tiene cuatro, y quedó a uno de Maxi Silvera, que suma seis, mientras que Maxi Gómez está despegado en la tabla con 21 goles en total hasta el momento.

Correa, que debutó en Nacional el 17 de julio pasado, suma tres goles por la Copa AUF Uruguay (dos ante su exequipo River Plate y uno ante Progreso) y dos por el Clausura (uno ante Cerro Largo y el de este domingo ante Central).

Sus cinco goles se dieron en 14 partidos, en un total de 848 minutos, lo que le da un promedio de 0.36.

El golazo de Tiziano Correa para el valioso triunfo de Nacional sobre Central Español: mirá el video

Central Español 0-1 Nacional: el tricolor ganó con golazo de Tiziano Correa y se mete fuerte en la pelea del Torneo Clausura

Ha hecho goles de penal, uno; de cabeza, como el que le marcó a Cerro Largo en el Ubilla; y desde afuera del área y de zurda, como el golazo que le hizo a Central este domingo en el Estadio Centenario, lo que muestra su amplia variedad de recursos para anotar.

No se hizo problema: ni para bajarla y dejarla muerta, ni para pegarle de primera, ni para meter el primer gol del partido, un verdadero golazo desde afuera del área. Brilla Tiziano, ¡y gana Nacional en el Estadio! https://t.co/NNqTTJKH1J — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 11, 2026

Por su parte, Maxi Silvera, quien está segundo en el podio tricolor, suma 6 goles en 33 partidos, en 1.806 minutos disputados, con un promedio de 0.18.

Maximiliano Silvera festeja su gol para Nacional ante Wanderers por el Torneo Clausura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Mientras que el goleador de Nacional en la temporada, Maxi Gómez, suma 21 tantos en 36 partidos, siete de ellos de penal, con un promedio de 0.58.

Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández/Focouy

La lista de principales artilleros de albos en la temporada es seguida por Verón Lupi con cuatro tantos, mientras que con tres aparecen Nicolás López, Luciano Boggio y Francisco Calvo.