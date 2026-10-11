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Central Español vs Nacional EN VIVO: el tricolor busca un triunfo que lo iguale con Peñarol en el Torneo Clausura

Nacional y Central Español cierran la décima fecha del Torneo Clausura enfrentándose en el Estadio Centenario

11 de octubre 2026 - 16:30hs
Francisco Calvo

Francisco Calvo

Foto: Enzo Santos/Focouy

EN VIVO

Central Español y Nacional se enfrentan en el Estadio Centenario a la hora 18.30 en partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. Si los tricolores ganan, igualarán la línea de Peñarol en el certamen y quedarán a solo dos unidades del líder Montevideo City Torque.

Las estadísticas del partido

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Notable arranque de Nacional en la Liga Sudamericana de Básquetbol

En Ecuador, Nacional le ganó a Regatas de Corrientes y Corinthians y este domingo se enfrenta con el local Jorge Guzmán. Mirá todos los detalles en esta nota.

Los resultados de la fecha

Mirá cómo va progresando la fecha 10 del Clausura en esta nota.

Los convocados de Nacional con la baja de Tomás Viera

El zaguero hizo fiebre de madrugada y quedó desafectado de la convocatoria en Nacional. Entró en su lugar Agustín Rogel que irá al banco de suplentes.

Por dónde ver Central Español vs Nacional

Mirá en esta nota los detalles para el partido de esta tarde.

Comienza la transmisión en vivo

Seguí el relato minuto a minuto para lo que será el vibrante y emotivo encuentro entre Central Español y Nacional.

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

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