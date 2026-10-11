Central Español y Nacional se enfrentan en el Estadio Centenario a la hora 18.30 en partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. Si los tricolores ganan, igualarán la línea de Peñarol en el certamen y quedarán a solo dos unidades del líder Montevideo City Torque.
Central Español vs Nacional EN VIVO: el tricolor busca un triunfo que lo iguale con Peñarol en el Torneo Clausura
Nacional y Central Español cierran la décima fecha del Torneo Clausura enfrentándose en el Estadio Centenario