Nacional campeón en fútbol sala: refuerzos de calidad, hegemonía ante Peñarol y vuelta olímpica luego de ocho años

Nacional se coronó el sábado campeón uruguayo de fútbol sala luego de ganarle 6-4 a Peñarol el clásico en partido correspondiente a la última fecha de la Copa de Oro. Los tricolores vuelven a reinar a nivel local luego de un período de siete años de dominio aurinegro.

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Lucas Pollero fue la gran figura del partido, jugado en el Polideportivo del Gran Parque Central, con tres goles mientras que el goleador de la temporada, Facundo "Pulpo" Abad hizo dos y Juan Silvotti completó el triunfo. Para Peñarol marcó el goleador histórico del fútbol sala uruguayo, Nicolás Ordoqui por dos, Leandro González y Santiago Scholderle en contra .

De esta forma, Nacional se coronó campeón de la Copa de Oro , torneo que jugaron a dos ruedas los cuatro mejores del Clasificatorio, torneo que también ganaron los tricolores.

El clásico de la primera rueda de la Copa de Oro salió 3-3, se jugó en el Palacio Peñarol y fue el único que los tricolores no ganaron en la temporada.

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La Copa de Oro la jugaron los grandes con Racing y Old Christians.

En el Clasificatorio, Nacional mandó con 34 puntos, cuatro más que Peñarol al que le ganó los clásicos con gran autoridad: 7-4 y 6-2.

Cambio de entrenador

Nacional apostó para esta temporada a Diego Pastoriza como entrenador, en lugar de Aníbal Roba quien pasó a desempeñarse como coordinador general del fútbol sala tricolor.

Pastoriza había jugado en Nacional en 2007, 2013 y 2022, además de jugar en Victoria, Boston River, Malvín y cuatro temporadas en Italia.

Refuerzos que robustecieron la defensa

El gran cambio que tuvo Nacional esta temporada fueron la llegada del golero Santiago Scholderle, desde Urupan, y la del líbero Luca Buzo, procedente de Ternara de Italia.

Nacional ya tenía un muy buen líbero, el capitán Juan Silvotti, quien el año pasado acumulaba demasiados minutos, razón por la que se perdió la final definitiva contra Nacional donde los tricolores arrancaron 3-0 abajo pero terminaron luchando hasta el final (3-2).

Nacional campeón uruguayo Foto: @AUFfutbolsala

También llegaron Carlos Bruschini, Yonatan Botta, Martín Aldave, Marcio Gentil, Franco Fuentes y el chileno Diego López, procedente de Colo Colo.

Se mantuvieron con respecto al plantel de 2025 Facundo Vila, Alexis Ottonelli, Juan Manuel Martín, Lucas Pollero, Agustín Egaña, Facundo Abad y Felipe Volz.

El Pulpo Abad fue el máximo anotador de la temporada.

Fueron, además, ascendidos varios jugadores campeones con la sub 20 en 2025: el golero Santiago Mónico, Agustín Maldonado, el goleador Diego Acquadro, Ignacio Navarro y Rodrigo Rocha.

El equipo sufrió las bajas de Bruno Natalgeovanni, quien se fue a 17 de agosto de Argentina, el golero Christian Gaitan y Santiago Suárez, quienes pasaron a Peñarol.

En mayo, el equipo ganó ritmo internacional jugando la Copa Libertadores donde mostró luces y sombras.

Con esa importante reestructura del plantel, Nacional se proclamó campeón de punta a punta. No ganaba el Uruguayo desde 2018 y luego sufrió un septenio de Peñarol.

"La sensación es de mucha felicidad por todo el sacrificio que hicimos durante todo el año. Hicimos una buena Copa Libertadores que nos vino notable porque volvimos con mucho ritmo", dijo Juan Manuel Martín a Referí.

"Petaca" Martín hizo formativas en Montevideo City Torque, jugó amistosos con la sub 20 dirigido por Gustavo Ferreyra, tuvo un pasaje por la sub 19 de Independiente en Argentina y disputó los Juegos Odesur de Asunción 2022 con Marcelo Broli como entrenador.

Zurdo de gran calidad, Petaca Martín jugó en 2024 en la Divisional C en Bella Vista, cuando City Torque lo dejó libre, hasta que en 2025 fue convocado para jugar por Nacional al fútbol sala, en marzo de 2025. Duranta esa temporada tuvo un pasaje por Palermo de Rocha en el fútbol de OFI.

Su llegada dotó a Nacional de otra dinámica y riqueza técnica en lo que ya fue el palpable crecimiento que el tricolor tuvo en 2025.

"Lo que laburamos en todo el año fue una locura, pero los refuerzos que llegaron nos dieron una gran fortaleza en defensa. El año pasado no nos faltaba calidad sino mayor recambio porque, por ejemplo, el Pulpo (Facundo Abad) ya había tenido una temporada goleadora notable el año pasado. Fuimos merecidos campeones", concluyó Petaca Martín.