El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este jueves 26 de noviembre una jornada sin precipitaciones , con temperaturas agradables y máximas que alcanzarán los 29 °C en algunas zonas del territorio nacional.

La mañana estará marcada por el cielo claro y algo nuboso en todo el país, mientras que hacia la tarde y la noche se prevé un incremento de la nubosidad.

En Montevideo y el área metropolitana, Inumet espera una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 24 °C .

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Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche, el cielo se presentará algo nuboso y nuboso, con vientos del este al noreste que mantendrán la misma intensidad.

Cómo estará el tiempo en el este del país

Para la región este, el organismo pronosticó una mínima de 11 °C y una máxima de 28 °C.

La mañana estará marcada por el cielo claro y algo nuboso, con presencia de neblinas. Los vientos serán del sector este, de entre 10 y 30 km/h, con períodos de dirección variable de entre 5 y 15 km/h.

Durante la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con vientos del este al noreste de entre 10 y 30 km/h.

El pronóstico de Inumet para el oeste y el norte de Uruguay

Las temperaturas más elevadas de este jueves se registrarán en el oeste y el norte del país, donde las máximas alcanzarán los 29 °C.

En el oeste, la mínima será de 12 °C. Se espera una mañana con cielo claro y algo nuboso, mientras que hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad. Los vientos predominarán del este y noreste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y períodos de dirección variable durante la mañana.

En el norte, en tanto, la temperatura mínima será de 15 °C. El cielo estará claro y algo nuboso durante la mañana, y algo nuboso y nuboso hacia la tarde y la noche.

Los vientos serán del sector este, de entre 10 y 30 km/h, durante toda la jornada.