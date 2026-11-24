El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este martes 24 de noviembre una jornada con cielo nuboso en buena parte del país, probables precipitaciones y tormentas hacia la tarde y la noche, así como fuertes rachas de viento en zonas costeras.

En Montevideo y el área metropolitana , el organismo prevé una mañana con cielo nuboso y períodos de cubierto, mientras que hacia la tarde y la noche estará algo nuboso y nuboso, con probables precipitaciones y tormentas.

La capital tendrá una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 26 °C. Inumet también anticipó condiciones ventosas en zonas costeras, con rachas de entre 50 y 60 km/h y ocasionalmente superiores.

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En el este del país , la mañana estará algo nubosa y nubosa, con presencia de neblinas. Hacia la tarde y la noche se esperan períodos de cielo cubierto, probables precipitaciones y tormentas, así como rachas de viento de entre 50 y 60 km/h y ocasionalmente superiores en zonas costeras. Las temperaturas oscilarán entre los 14 °C y los 29 °C.

Para el oeste, Inumet pronosticó una mañana con cielo nuboso y períodos de cubierto, mientras que para la segunda mitad de la jornada prevé probables precipitaciones y tormentas. También se esperan fuertes rachas de viento en zonas costeras. La mínima será de 16 °C y la máxima de 29 °C.

En el norte del territorio nacional, el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto y neblinas durante la mañana. Para la tarde y la noche, en tanto, se esperan condiciones de algo nuboso y nuboso, con probables precipitaciones aisladas. Las temperaturas se ubicarán entre los 16 °C y los 29 °C.