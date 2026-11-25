La jornada de este miércoles en la Segunda división del fútbol italiano dejó una postal tan insólita como llamativa fuera de la línea de cal. En las tribunas del Estadio Giovanni Zini, durante el cruce entre Cremonese y Avellino por la 13ª fecha de la Serie B, apareció como un espectador más Marcelo Bielsa , desatando la sorpresa inmediata de hinchas y medios locales.

Lejos de los grandes focos tras su salida de la selección uruguaya -cargo al que renunció en julio luego de la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026-, el entrenador argentino volvió a hacer honor a su fama de estudioso incansable del fútbol.

Sin un motivo oficial vinculado al mercado ni negociaciones a la vista, Marcelo Bielsa simplemente se sentó a disfrutar del juego en una noche de ascenso italiano.

Según consignó la prensa de Cremona y replicó Sky Sport, Bielsa siguió las acciones acompañado por su amigo Filippo Fusco, dirigente deportivo con quien mantiene un estrecho vínculo personal.

Uruguay vs Canadá por Eliminatorias del Mundial de básquetbol: a qué hora juega hoy y por dónde ver el partido que le puede dar la clasificación a la celeste tras 40 años

Historias de Estudiantes y Palmeiras de la final de 1968: el niño Paco Casal le ganó un reloj a Bilardo, los regalos en el Pereira Rossell y las flores a Artigas

Juntos observaron el choque táctico entre dos técnicos conocidos del fútbol italiano: el Cremonese dirigido por Fabio Pecchia y el Avellino conducido por Alessandro Nesta.

El encuentro terminó con triunfo 1-0 para el conjunto visitante, aunque buena parte de las miradas en el estadio lombardo se las robó el extécnico de la selección uruguaya, demostrando que su pasión por analizar partidos no entiende de categorías ni de fronteras.