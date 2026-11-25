El presente de Maximiliano Araújo atraviesa su punto más alto y ya genera ruido en las grandes ligas del continente. En la noche de este miércoles en Lisboa, en el empate 2-2 por Champions League entre Sporting Lisboa de Portugal y Manchester United, el futbolista de la selección uruguaya firmó una actuación sobresaliente por la banda izquierda que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.

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Desplegado como lateral por izquierda en el esquema del conjunto luso, el jugador formado en Wanderers fue una amenaza constante cada vez que proyectó su velocidad.

Su impacto directo en el trámite quedó sellado a los 33 minutos del primer tiempo, cuando atacó el espacio en el área y provocó la falta del arquero Senne Lammens que derivó en el penal para la apertura del marcador de Sporting.

La ironía de la jornada en el Estadio José Alvalade de Portugal estuvo en la reacción de la propia parcialidad visitante.

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Frente al desequilibrio del uruguayo sobre el sector derecho de la defensa inglesa, decenas de hinchas de Manchester United inundaron X (ex Twitter) pidiendo su contratación inmediata para el próximo mercado de pases, señalándolo como el lateral izquierdo ideal para el club.

Este despliegue europeo llega apenas días después de haber sido protagonista con la selección uruguaya tras convertirle a Argentina en la última Fecha FIFA.

Polifuncional -extremo en la celeste, lateral en Portugal- y consolidado como capitán y titular indiscutido en Lisboa, Maximiliano Araújo demuestra que el fútbol portugués empieza a quedarle chico.