A escasos tres días de la gran definición de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, el Estadio Centenario permanece bajo un estricto hermetismo. Con las puertas cerradas tanto para el público como para el periodismo en general, los últimos preparativos se realizan lejos de las miradas curiosas para preservar cada detalle del histórico recinto montevideano.

Sin embargo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió romper el misterio y publicó un video en sus redes sociales que dejó ver cómo luce el escenario por dentro, con el trofeo en el círculo central.

Las imágenes revelan un campo de juego del Estadio Centenario en estado espectacular, con un césped parejo, de un verde intenso y demarcado con precisión milimétrica, a la altura de una cita continental.

El registro audiovisual permitió apreciar que el templo del fútbol uruguayo ya está prácticamente listo para recibir el partido más importante del año a nivel de clubes.

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La puesta a punto del terreno de juego fue una de las prioridades de la organización para garantizar el mejor espectáculo posible.

Todo ese cuidado tendrá su prueba de fuego este sábado desde la hora 17, cuando Estudiantes de La Plata y Palmeiras salten al campo en busca de la gloria eterna.

Mientras tanto, el césped del Centenario sigue descansando en silencio, esperando por los protagonistas de una final que promete paralizar a todo el continente.