El trofeo de la Copa Libertadores ya se encuentra en Montevideo y empezó a palpitar la definición del certamen continental. En una mañana marcada por el sol intenso y las altas temperaturas, la emblemática copa recorrió distintos puntos turísticos de la capital uruguaya, regalando postales inolvidables con la rambla montevideana como escenario principal.

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La presencia del galardón más codiciado del fútbol sudamericano enciende definitivamente la previa de un evento que tiene en vilo al continente.

Ya en 1968 se enfrentaron también Estudiantes de La Plata y Palmeiras también en el Estadio Centenario, y allí hubo una anécdota imperdible con el alcanzapelotas de entonces, Francisco "Paco" Casal, quien con solo 13 años, le ganó un reloj a Carlos Bilardo de los pincharratas.

Con el Río de la Plata de fondo y la apertura de actividades para los hinchas en la costa -y hasta los perros que tampoco se la quisieron perder-, la ciudad se viste de gala para recibir a miles de fanáticos que llegan desde la región para vivir la fiesta.

El trofeo de la Copa Libertadores ya se encuentra en Montevideo

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Crece la expectativa en Montevideo

El próximo sábado 28 de noviembre, desde la hora 17 en el histórico Estadio Centenario, toda esa expectativa encontrará su punto máximo. Allí, el trofeo de la Copa Libertadores cambiará el paseo turístico por el centro de la escena para ser entregado al nuevo campeón de América.

La corona se disputará en un choque de gigantes entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

El conjunto argentino buscará alcanzar su quinta estrella continental, mientras que el equipo brasileño intentará levantar su cuarto título.

Por ahora, el trofeo disfruta del sol de Montevideo, aguardando por el capitán que tendrá el privilegio de alzarlo hacia el cielo del Centenario.