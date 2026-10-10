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Así quedaron la Tabla Anual y el Torneo Clausura tras el empate entre Peñarol y Progreso: el carbonero no alcanzó a City Torque en la punta del Clausura

La pérdida de puntos de Peñarol, Deportivo Maldonado y Liverpool le abre una nueva posibilidad a Nacional, que si le gana a Central Español empatará al carbonero en el tercer lugar del Torneo Clausura

10 de octubre de 2026 20:54 hs
Leonel Jaime y Agustín Pinheiro en el partido entre Peñarol y Progreso

Leonel Jaime y Agustín Pinheiro en el partido entre Peñarol y Progreso

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Con el empate el carbonero se perdió la chance de empatar a Montevideo City Torque, que venció 1-0 a Danubio el viernes, en la punta del Clausura. Ahora quedó tercero, a dos unidades del ciudadano y a uno del escolta Liverpool.

Además, también dejó pasar la oportunidad de sacarle seis puntos de ventaja a Deportivo Maldonado en la punta de la Tabla Anual, luego del empate 1-1 entre el Depor y Liverpool de este viernes. Sigue cuatro unidades por delante de su escolta, y está seis por encima de Torque, tercero.

La pérdida de puntos de Peñarol, Deportivo Maldonado y Liverpool le abre una nueva posibilidad a Nacional, que si le gana a Central Español este domingo en el Centenario empatará a Peñarol en el tercer lugar Clausura.

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También tiene la chance de quedar cuarto en la Tabla Anual, en zona de Copa Libertadores, aunque depende del resultado de Racing contra Juventud de Las Piedras. El cervecero ocupa actualmente el cuarto lugar con un punto más que el tricolor.

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