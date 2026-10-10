Así quedaron la Tabla Anual y el Torneo Clausura tras el empate entre Peñarol y Progreso: el carbonero no alcanzó a City Torque en la punta del Clausura

Leonel Jaime y Agustín Pinheiro en el partido entre Peñarol y Progreso

Peñarol y Progreso empataron 1-1 este sábado por la noche en el Estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Clausura, en un resultado importante para las tablas de posiciones de la última competencia del año y la Tabla Anual.

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Con el empate el carbonero se perdió la chance de empatar a Montevideo City Torque, que venció 1-0 a Danubio el viernes, en la punta del Clausura. Ahora quedó tercero, a dos unidades del ciudadano y a uno del escolta Liverpool.

Además, también dejó pasar la oportunidad de sacarle seis puntos de ventaja a Deportivo Maldonado en la punta de la Tabla Anual, luego del empate 1-1 entre el Depor y Liverpool de este viernes. Sigue cuatro unidades por delante de su escolta, y está seis por encima de Torque, tercero.

La pérdida de puntos de Peñarol, Deportivo Maldonado y Liverpool le abre una nueva posibilidad a Nacional, que si le gana a Central Español este domingo en el Centenario empatará a Peñarol en el tercer lugar Clausura.