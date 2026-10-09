Luego de encabezar el cuerpo técnico de la selección uruguaya mayor en la gira internacional por la fecha FIFA de setiembre-octubre -donde dirigió los compromisos disputados ante Japón, Corea del Sur e India-, Diego Forlán retoma plenamente sus funciones al frente del combinado nacional sub 20. Con la mirada puesta en el proceso de desarrollo y preparación juvenil, el entrenador citó a un grupo de 26 futbolistas para llevar adelante los entrenamientos de la semana entrante en las instalaciones del Complejo Uruguay Celeste.
Con fuerte presencia de Peñarol y Montevideo City Torque: la lista de la selección uruguaya sub 20 de Diego Forlán para la semana que viene
El entrenador retomará el contacto con los juveniles a partir del lunes con 26 convocados