Con fuerte presencia de Peñarol y Montevideo City Torque: la lista de la selección uruguaya sub 20 de Diego Forlán para la semana que viene

Luego de encabezar el cuerpo técnico de la selección uruguaya mayor en la gira internacional por la fecha FIFA de setiembre-octubre -donde dirigió los compromisos disputados ante Japón, Corea del Sur e India-, Diego Forlán retoma plenamente sus funciones al frente del combinado nacional sub 20. Con la mirada puesta en el proceso de desarrollo y preparación juvenil, el entrenador citó a un grupo de 26 futbolistas para llevar adelante los entrenamientos de la semana entrante en las instalaciones del Complejo Uruguay Celeste.

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La nómina dada a conocer cuenta con un nutrido bloque de jugadores pertenecientes a clubes del medio local.

Por su parte, River Plate, Defensor Sporting, Racing, Albion y Boston River suman tres futbolistas cada uno a los trabajos.

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La lista se completa con un jugador proveniente de Nacional, Deportivo Maldonado, Progreso y Paysandú FC.

Las jornadas de trabajo se llevarán a cabo entre el lunes 12 y el miércoles 14 de octubre en el predio de la AUF, permitiéndole al cuerpo técnico evaluar variantes, pulir conceptos tácticos e ir consolidando la base del plantel de cara a los futuros desafíos internacionales de la categoría.

Aquí se puede ver la lista de convocados de Diego Forlán a la selección uruguaya sub 20: