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Con fuerte presencia de Peñarol y Montevideo City Torque: la lista de la selección uruguaya sub 20 de Diego Forlán para la semana que viene

El entrenador retomará el contacto con los juveniles a partir del lunes con 26 convocados

9 de octubre de 2026 19:33 hs
Diego Forlán dirigió a la selección uruguaya sub 20 ante Paraguay

Diego Forlán dirigió a la selección uruguaya sub 20 ante Paraguay

FOTO: @Uruguay

Luego de encabezar el cuerpo técnico de la selección uruguaya mayor en la gira internacional por la fecha FIFA de setiembre-octubre -donde dirigió los compromisos disputados ante Japón, Corea del Sur e India-, Diego Forlán retoma plenamente sus funciones al frente del combinado nacional sub 20. Con la mirada puesta en el proceso de desarrollo y preparación juvenil, el entrenador citó a un grupo de 26 futbolistas para llevar adelante los entrenamientos de la semana entrante en las instalaciones del Complejo Uruguay Celeste.

La nómina dada a conocer cuenta con un nutrido bloque de jugadores pertenecientes a clubes del medio local.

Peñarol el que más jugadores convocados tiene

Peñarol encabeza la convocatoria aportando seis futbolistas, seguido por Montevideo City Torque con cuatro representantes.

Por su parte, River Plate, Defensor Sporting, Racing, Albion y Boston River suman tres futbolistas cada uno a los trabajos.

Peñarol, con la firma de Ruglio, le respondió a Nacional y agradeció a sus dirigentes en el tema del decanato: "Valoramos que no pusieron en duda la verdad"

Alejado del foco mediático: la actualidad de Edinson Cavani a ocho meses de haber jugado su último partido y a tres de su salida de Boca Juniors

La lista se completa con un jugador proveniente de Nacional, Deportivo Maldonado, Progreso y Paysandú FC.

Las jornadas de trabajo se llevarán a cabo entre el lunes 12 y el miércoles 14 de octubre en el predio de la AUF, permitiéndole al cuerpo técnico evaluar variantes, pulir conceptos tácticos e ir consolidando la base del plantel de cara a los futuros desafíos internacionales de la categoría.

Aquí se puede ver la lista de convocados de Diego Forlán a la selección uruguaya sub 20:

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