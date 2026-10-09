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Alejado del foco mediático: la actualidad de Edinson Cavani a ocho meses de haber jugado su último partido y a tres de su salida de Boca Juniors

El Matador sigue viendo qué será de su futuro, aunque no se toma ningún apuro

9 de octubre de 2026 15:41 hs
Edinson Cavani y su hija India disfrutan los ratos libres

Edinson Cavani y su hija India disfrutan los ratos libres

Desde aquel empate 0-0 frente a Racing de Avellaneda del 20 de febrero pasado vistiendo la camiseta de Boca Juniors, Edinson Cavani no volvió a pisar un campo de juego, si bien continuó un tiempo ligado a la institución. Transcurridos tres meses de su desvinculación de la institución xeneize -acordada en excelentes términos y de común acuerdo con el presidente Juan Román Riquelme-, el atacante de 39 años y medio atraviesa una etapa signada por la tranquilidad, el hermetismo y la desconexión del foco mediático.

Tras someterse a una intervención quirúrgica debido a una persistente hernia de disco que venía arrastrando desde hacía meses, el salteño intentó encarar un proceso de rehabilitación integral para volver a competir al máximo nivel en el club de La Ribera.

Sin embargo, la evolución en la cancha no dio los frutos esperados y la falta de minutos desembocó en el fin de su ciclo en la institución.

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Edinson Cavani no quiere retirarse aún del fútbol

Desde entonces, Edinson Cavani no aceptó propuestas para retornar a la actividad profesional.

Previo a esta pausa actual, llevó adelante rutinas de trabajo físico específico para mantener el tono muscular y continuar con los cuidados de su espalda.

Edinson Cavani decidió su futuro

Edinson Cavani decidió su futuro

Paralelamente, aprovecha este tiempo para seguir de cerca la producción de "Cavani Wines" ("Vinos Cavani"), uno de sus emprendimientos personales más valorados.

A pesar de las constantes especulaciones sobre un eventual retiro tras quedar libre, el delantero mantiene una postura inamovible: no emitió ningún comunicado oficial y no concibe la idea de colgar los botines fuera de las canchas.

Como informó Referí el pasado 14 de agosto, Cavani desea poner punto final a su carrera compitiendo dentro del terreno de juego.

Sin ofertas ni urgencias inmediatas, el goleador opta por la pausa, disfrutando de los suyos y dejando en suspenso su futuro profesional.

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