El balance que hizo Diego Forlán de la selección uruguaya en Asia: "Traté de disfrutar, me sentí muy cómodo y estoy muy agradecido a los jugadores"

El director técnico de la selección uruguaya , Diego Forlán, habló este martes luego de lo que fue la goleada de su equipo por 6-1 a India en Calcuta por el tercer y último compromiso de la fecha FIFA de setiembre-octubre.

El conjunto celeste se despidió con un muy buen compromiso plagado de goles y buenas jugadas ante un rival que fue menor, como se esperaba.

Diego Forlán demostró su conformidad con lo que fue la gira asiática, ante Japón, Corea del Sur e India.

La prensa india habló del "misterio de las medias rosadas" de Uruguay en el amistoso que terminó en goleada de los de Diego Forlán

"Quedé muy conforme con los tres partidos. Para el primero ante Japón, tuvimos un entrenamiento de una hora con todo el grupo (porque muchos llegaron sobre la hora debido a problemas climáticos) y después de ahí intentamos planificar el encuentro con los japoneses y fue un buen partido, pero fue un golpe duro haber perdido y que nos hayan hecho dos goles en un minuto y medio. Pero el fútbol es así. Pudimos ganar, empatar, pero perderlo así, fue duro", expresó el técnico celeste en AUFTV.

A su vez, afirmó que "contra Corea del Sur era durísimo. Se los dije a los jugadores. Pero nuestros futbolistas manejaron los tiempos. Pudimos haber estado 6-0 y bien merecido. Lástima la lesión de Giorgian (De Arrascaeta) que había jugado un encuentro espectacular".

Respecto al encuentro contra India, explicó: "Era un partido peligroso. Cuando volvimos luego de los rayos, el equipo pudo salir y abrirse".

Y añadió: "Estoy muy agradecido a los jugadores con tres encuentros durísimos. Tuvimos la chance de conocernos, que debutaran varios futbolistas. La verdad es que fue todo muy positivo".

"Uno trata de ser ambicioso pero hay que respetar lo que es el fútbol. Tengo muchos años como hijo y nieto de jugadores, y sabés que podés tener objetivos, pero el fútbol tiene cosas buenas y malas, como contra Japón. Traté de venir a disfrutar para ver con qué me encontraba. Vine de tratar de poder ayudarlos, a tratar de darle esas herramientas que ellos necesitaran. Me sentí muy cómodo y agradecido a los jugadores que me recibieron con un calor espectacular y la buena onda", terminó diciendo Forlán.