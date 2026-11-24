La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer los detalles de la venta de entrada para la semifinal de la Copa AUF Uruguay Montevideo City Torque vs Nacional que se jugará este jueves en Durazno.

El partido comenzará a la hora 21:30 en el Estadio Silvestres Octavio Landoni de dicho departamento.

Las entradas en todos los sectores se venderán $ 490 para socios de ambos equipos y a $ 590 las generales.

Los hinchas de Torque irán a la Tribuna José Vera Puerta A (símil América del Estadio Centenario), mientras que los tricolores compartirán también esa zona pero por la Puerta B y las tribunas Antonio Alzamendi, Campeones del Sur y Zarza.

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El Estadio Silvestre Landoni de Durazno

El ganador de la primera semifinal se medirá ante el vencedor de Juventud-Danubio que jugarán el lunes 30 de noviembre a las 20:30 horas en el Parque Viera.

El campeón de la Copa AUF Uruguay clasificará a la Copa Libertadores como Uruguay 4, a excepción de Danubio que en caso de conquistar el título no podrá competir a nivel internacional por haber descendido.