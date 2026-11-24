El centrocampista uruguayo del Real Betis Facundo Bernal auguró "un partido duro" este martes (17:00 horas) en el estadio del Slovan Bratislava , en la quinta jornada de la Liga de Campeones, frente a un rival que "juega muy bien" y cuenta con "un excelente entrenador", el marfileño Yaya Touré.

En la conferencia de prensa previa al entrenamiento oficial del Betis en el estadio Tehelné Pole de la capital eslovaca , Bernal afirmó en la tarde de este lunes que su equipo sale "siempre a ganar" y que hará lo mismo ante "un Slovan que no ha tenido victorias" en el torneo, en el que aún no ha puntuado, "pero no deja de ser un rival duro porque está en la mejor competición".

El montevideano fue titular en el encuentro de la anterior jornada de la 'Champions' que el Betis perdió por 2-1 en el campo del Borussia Dortmund, su única derrota en esta fase y que llegó después de un pleno de tres victorias, aunque entremedias fue baja por sanción en tres partidos de Liga y uno de Copa tras la roja que vio hace un mes frente al Barcelona.

"Estoy contento de estar de vuelta, y por jugar la 'Champions'", resaltó Facundo Bernal , quien aseguró que en Bratislava el equipo verdiblanco va a "afrontar el partido con la mayor seriedad" para "sacar los tres puntos, la única opción" de los béticos, ya que así tendrán "cerrado el objetivo" de la clasificación para la siguiente fase del torneo.

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"Pero queremos más. Vamos objetivo tras objetivo", subrayó el pivote internacional uruguayo, quien reconoció que para él "es especial" la oportunidad de "jugar la 'Champions'", algo que "no creía" que pudiera sucederle, pero que ha conseguido "gracias a firmar por el Betis", por lo que supone "un orgullo representar este escudo", dijo.

Juan Manuel Sanabria y Facundo Bernal Foto: Gastón Britos/Focouy

El volante llega a este partido tras jugar el pasado martes con la selección uruguaya de Diego Forlán en el Campus de Maldonado, su cuarto partido en la celeste y el primero en el que fue titular.

Para este martes se anuncian mucho frío en Bratislava, por lo que Betis dio una guía con recomendaciones a sus hinchas.

Muy atentos a los consejos de La Meteo GREE para lograr el clima bético perfecto antes del #SKSlovanRealBetis #DíaDeBetis pic.twitter.com/zTCAA2rjMs — Real Betis Balompié (@RealBetis) November 24, 2026

Con base en EFE