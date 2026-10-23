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Malas noticias para el uruguayo Facundo Bernal por su sanción por cabezazos a Lamine Yamal: la apelación de Betis no fue considerada

El jugador deberá cumplir la dura sanción que se le impuso y el club decidió no recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte

23 de octubre de 2026 8:45 hs

La roja a Facundo Bernal por su reacción contra Lamine Yamal

DSports

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no ha estimado el recurso presentado por el Betis por la sanción de cuatro partidos que le impuso el de Disciplina al centrocampista uruguayo Facundo Bernal, tras lo que el club sevillano no acudirá ahora al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Betis, según han informado fuentes de la entidad, independientemente de que se vaya a estudiar si recurrir o no la sanción en sí, ha decidido que el futbolista empiece a cumplir el castigo y no intentar posponerlo a otro momento que quizás pueda ser más inoportuno en el aspecto deportivo.

La roja para Facundo Bernal, del Betis, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre Real Betis y FC Barcelona

La roja para Facundo Bernal, del Betis, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre Real Betis y FC Barcelona

El club recurrió a Apelación la sanción a Facundo Bernal por su expulsión con roja directa en la pasada jornada de LaLiga, en el partido disputado en el estadio La Cartuja frente al Barcelona (2-5), tras un encontronazo con Lamine Yamal que motivó que el Comité de Disciplina le impusiera cuatro encuentros de suspensión.

Facundo Bernal, según el acta arbitral, fue expulsado tras una confrontación "en la que sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego. El jugador rival no precisó de asistencia médica y pudo continuar el encuentro".

La roja a Facundo Bernal por su reacción contra Lamine Yamal, una "provocación" según su DT Manuel Pellegrini, por lo que el uruguayo se disculpó

La dura sanción al uruguayo Facundo Bernal por sus dos cabezazos a Lamine Yamal: cuatro partidos pese a la defensa que hizo Betis, que apelará el fallo

Tarjeta roja para Facundo Bernal, del Betis, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre Real Betis y FC Barcelona

Tarjeta roja para Facundo Bernal, del Betis, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre Real Betis y FC Barcelona

Betis presentó entonces alegaciones en defensa de su jugador, que no fueron estimadas, y argumentó error manifiesto en el acta, al no reflejar adecuadamente el enfrentamiento previo, ni la intervención del jugador adversario, que vio tarjeta amarilla, sin que pueda apreciarse la agresión descrita en el acta, por lo que recurrió a Apelación, organismo que tampoco ha rebajado el castigo.

EFE

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