Malas noticias para el uruguayo Facundo Bernal por su sanción por cabezazos a Lamine Yamal: la apelación de Betis no fue considerada

La roja a Facundo Bernal por su reacción contra Lamine Yamal

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no ha estimado el recurso presentado por el Betis por la sanción de cuatro partidos que le impuso el de Disciplina al centrocampista uruguayo Facundo Bernal, tras lo que el club sevillano no acudirá ahora al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Betis, según han informado fuentes de la entidad, independientemente de que se vaya a estudiar si recurrir o no la sanción en sí, ha decidido que el futbolista empiece a cumplir el castigo y no intentar posponerlo a otro momento que quizás pueda ser más inoportuno en el aspecto deportivo.

La roja para Facundo Bernal, del Betis, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre Real Betis y FC Barcelona Foto: AFP El club recurrió a Apelación la sanción a Facundo Bernal por su expulsión con roja directa en la pasada jornada de LaLiga, en el partido disputado en el estadio La Cartuja frente al Barcelona (2-5), tras un encontronazo con Lamine Yamal que motivó que el Comité de Disciplina le impusiera cuatro encuentros de suspensión.

Facundo Bernal, según el acta arbitral, fue expulsado tras una confrontación "en la que sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego. El jugador rival no precisó de asistencia médica y pudo continuar el encuentro".