La fuerte sanción que puede recibir Facundo Bernal por su expulsión ante los cabezazos sobre Lamine Yamal de Barcelona: de cuatro a 12 partidos

La derrota por 5-2 de Betis frente a Barcelona en La Cartuja jugando como local por LaLiga de España este sábado, dejó secuelas importantes para el conjunto verdiblanco, más allá del resultado. El mediocampista uruguayo Facundo Bernal se enfrenta a una severa sanción disciplinaria luego de ser expulsado por agredir al extremo blaugrana Lamine Yamal en el minuto 54 del encuentro.

El recientemente debutante con la selección uruguaya de Diego Forlán, dejó a su equipo con un hombre de menos los últimos 36 minutos tras reaccionar con un cabezazo ante Lamine Yamal, la estrella del rival y de la selección española campeona del Mundial 2026, por lo que tuvo que pedir disculpas.

El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea dejó asentada en el acta arbitral una redacción contundente sobre los hechos, señalando que el jugador uruguayo propinó dos cabezazos a Lamine Yamal estando el juego detenido.

A pesar de que la acción no le provocó ninguna lesión al delantero español y este pudo continuar disputando el partido, la calificación jurídica de la jugada condiciona enormemente el castigo que recibirá por parte del Comité de Disciplina.

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De cuatro a 12 partidos según el Código Disciplinario

La redacción redactada por el árbitro encaja de forma directa en el Artículo 103.1 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el cual regula las agresiones sin consecuencia médica ni lesión. Este apartado fija un marco de sanción que va desde los cuatro hasta los 12 partidos de suspensión.

Dado que Lamine Yamal resultó ileso y no requirió asistencia sanitaria, el escenario más probable contempla que a Facundo Bernal se le aplique el castigo en su grado mínimo, es decir, cuatro compromisos de suspensión.

Además, el Artículo 12.3 impone que no es posible reducir la sanción por debajo del límite mínimo estipulado para la falta tipificada.

Existiría una remota alternativa legal si los órganos disciplinarios decidieran encuadrar el lance bajo el Artículo 130.2, relativo a la violencia o juego brusco grave.

En ese hipotético e improbable escenario, el castigo al jugador de la selección uruguaya se reduciría a entre dos y tres encuentros, pero el peso de las apreciaciones en el acta complica la viabilidad de esa vía.