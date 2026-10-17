La roja a Facundo Bernal por su reacción contra Lamine Yamal, una "provocación" según su DT Manuel Pellegrini, por lo que el uruguayo se disculpó

El volante uruguayo de Betis de España, Facundo Bernal , vio la tarjeta por una reacción ante la estrella de Barcelona, Lamine Yamal , en el partido en el que su equipo perdió de local por 5-2 ante los catalanes.

El mediocampista que llegó en esta temporada al conjunto bético vio la roja a los 55 minutos, en un encontronazo luego del gol del descuento 3-2 de su equipo.

En la celebración del segundo gol local se enzarzaron varios jugadores en una trifulca que acabó con Lamine Yamal en el suelo, tras recibir un leve cabezazo del uruguayo, quien debutó en la selección de Diego Forlán en la reciente Fecha FIFA.

El internacional español fue amonestado por su previa provocación y Bernal vio la roja directa por agresión, dejando a su equipo en inferioridad numérica con más de media hora por delante y, por tanto, casi sin opciones de completar la remontada ante un adversario magistral en la gestión de sus posesiones, máxime cuando tiene un jugador más sobre el césped.

La roja para Facundo Bernal, del Betis, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre Real Betis y FC Barcelona

La profunda admiración de Facundo Bernal por Rodrigo Bentancur, por quien ingresó en su debut en la selección uruguaya; mirá su mensaje

El debut triunfal de Facundo Bernal en la UEFA Champions League en la visita de Betis a Lille por la fase de liga

Para Pellegrini fue una “provocación”

El entrenador de Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha resaltado la "sensación de impotencia" que lo invade tras perder en casa contra el Barcelona por 2-5, un "resultado que no refleja el partido" y que se dio debido a "decisiones incomprensibles e inexplicables" de Ricardo de Burgos.

"Nos dejaron en inferioridad, anuló un gol de forma absurda porque la infracción sería a 30 metros de la jugada y no tiene ninguna incidencia en el gol. En el tercero, le ponen la bota a un jugador nuestro la altura de la cabeza. La expulsión es un provocación de Lamine Yamal. Sacó amarilla a uno y echó al otro", resumió Pellegrini.

Tarjeta roja para Facundo Bernal, del Betis, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre Real Betis y FC Barcelona Foto: EFE

El técnico santiaguino opinó que "fue un partido con mucha incidencias y faltas" por lo que es comprensible que "el árbitro estuviera acelerado" pero, en la acción del 2-2 anulado, "Cucho (Hernández) va a parar con el pecho y le da el defensa del Barcelona y le pega en la mano. Es lo que provoca la infracción. Son incidencias que liquidan el espectáculo ante 70.000 personas".

Pellegrini alabó a dos "jugadores muy importantes, Ceballos y Lo Celso", que hoy jugaron su primer encuentro como titulares de la temporada y que fueron alineados con "la idea de tener más la pelota", algo que consiguió hasta que "la expulsión" de Facundo Bernal "desequilibró el partido".

La bronca con Lamine que provocó la expulsión de Facundo Bernal. pic.twitter.com/ybq8hPyeKx — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 17, 2026

El técnico bético se satisfizo por haber "logrado jugarle de igual a igual al Barcelona once contra once" porque competir "contra mejor equipo del torneo no es fácil" y sólo pudo "desequilibrar el partido con un hombre más".

Bellerín: “La roja no nos la podemos permitir”

Por su parte, el defensor de Real Betis Héctor Bellerín ha asegurado tras la goleada sufrida por su equipo ante el Barcelona, que "la primera parte, dentro de lo difícil que es defenderlos, ha estado repartida en cuanto a control y ocasiones" y remarcó que hubo decisiones que "no se castigan de la misma forma".

"Luego, creo que ha habido un par de decisiones injustas para los dos lados. Creo que no se castigan de la misma forma. Esa jugada, la roja, no nos la podemos permitir. He hablado con Facundo -Bernal- y sabe la responsabilidad que tiene eso", ha señalado Bellerín en declaraciones a Dazn.

¡EXPULSADO BERNAL EN BETIS!



Luego del descuento de Abde, el jugador local vio la roja por este golpe sobre Lamine Yamal en el partido contra Barcelona.#LaLigaEnDSPORTS | #BetisBarça pic.twitter.com/UpCgR3ZkiN — DSPORTS (@DSports) October 17, 2026

El hoy capitán bético ha resaltado que el uruguayo Bernal, expulsado por agredir a Lamine Yamal, ha "pedido perdón al equipo" por haberlo dejado "con un jugador menos" que hace "todavía más difícil la tarea de enfrentarte a cualquier rival, y más a estos equipos".

En cuanto al gol anulado al Betis al filo del descanso, cuando el marcador era 1-2, Bellerín afirmó que "el trabajo del árbitro es difícil y no hay que responsabilizarlo del resultado", si bien recordó que en "dos jugadas decisivas en un partidos de este calibre", dejan una "sensación de injusticias en el vestuario".

Con base en EFE