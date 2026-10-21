La dura sanción al uruguayo Facundo Bernal por sus dos cabezazos a Lamine Yamal: cuatro partidos pese a la defensa que hizo Betis, que apelará el fallo

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto cuatro partidos de sanción al jugador uruguayo de Betis Facundo Bernal por su expulsión con roja directa en la última jornada de Liga frente al Barcelona , tras un encontronazo con Lamine Yamal .

Según el acta arbitral, Bernal fue expulsado tras una confrontación, "en la que sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego . El jugador rival no precisó de asistencia médica y pudo continuar el encuentro".

Tarjeta roja para Facundo Bernal, del Betis, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre Real Betis y FC Barcelona

Betis presentó alegaciones en defensa de su jugador, que no han sido estimadas, y argumentó error manifiesto en el acta, al no reflejar adecuadamente el enfrentamiento previo, ni la intervención del jugador adversario, que vio tarjeta amarilla, sin que pueda apreciarse la agresión descrita en el acta.

El club solicitó que se dejase sin efecto la expulsión y, subsidiariamente, que los hechos se calificaran conforme al artículo 130.2 del Código Disciplinario, con apreciación de la atenuante de provocación suficiente prevista en su artículo 10.b), argumentos que no han sido tenidos en cuenta por el Comité de Disciplina.

La fuerte sanción que puede recibir Facundo Bernal por su expulsión ante los cabezazos sobre Lamine Yamal de Barcelona: de cuatro a 12 partidos

La roja a Facundo Bernal por su reacción contra Lamine Yamal, una "provocación" según su DT Manuel Pellegrini, por lo que el uruguayo se disculpó

Para el comité, las imágenes permiten apreciar que el jugador realiza efectivamente la acción descrita en el acta y la ha considerado la acción de Bernal como una agresión, en aplicación del artículo 103.1.l.

La roja para Facundo Bernal, del Betis, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre Real Betis y FC Barcelona Foto: AFP

"Tal conducta, consistente en sujetar a un adversario por el cuello y propinarle dos cabezazos consecutivos en el rostro, con el balón fuera de juego, constituye una agresión subsumible en el artículo 103.1 del Código Disciplinario de la RFEF, y no una mera conducta violenta susceptible de calificación conforme al artículo 130.2 del mismo texto", afirma

También entiende que "la ausencia de lesión no altera esta calificación" y que procede imponer la sanción de cuatro partidos de suspensión, el mínimo previsto en el citado artículo 103.1, ante lo que no considera necesario entrar a valorar la concurrencia de la circunstancia atenuante de provocación suficiente alegada por el club

Betis hará una apelación del fallo

Betis recurrirá a Apelación la sanción de cuarto partidos al centrocampista uruguayo.

El club bético ha informado del recurso una vez conocida la sanción del Comité de Disciplina de la RFEF a Facundo Bernal, que, según el acta arbitral, fue expulsado tras una confrontación "en la que sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego. El jugador rival no precisó de asistencia médica y pudo continuar el encuentro".

EFE