La Intendencia de Montevideo (IM) modificará desde las 08:30 horas de este martes 24 de noviembre el sentido de circulación de cinco calles del barrio Malvín , en el marco de un proyecto de reordenamiento del tránsito en esa zona de la capital.

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Según informó la comuna, las modificaciones buscan mejorar la seguridad vial en los barrios Malvín y Buceo , donde se registran crecientes problemas de circulación.

Los cambios fueron presentados ante el Concejo Vecinal N°7 y aprobados por los representantes locales.

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Durante la jornada de este martes, la Unidad de Señalamientos de la intendencia realizará las modificaciones en la señalización de las calles y habrá inspectores de tránsito en la zona.

Cambios en el tránsito en Malvín: cuáles son las calles que se flecharán

Aguirre y Lecube: desde Amazonas hacia Solano López.

Asamblea: desde Amazonas hacia Solano López.

Juan M. Espinosa: desde Pérez Gomar hacia avenida Rivera y, en el sentido contrario, desde Pérez Gomar hacia Delmiro Costa.

Ramos: desde Batlle y Ordóñez hacia Pérez Gomar.

Quiebrayugos: desde Candelaria hacia 18 de Diciembre.

La Intendencia de Montevideo informó que monitoreará las nuevas condiciones de circulación y seguridad vial y realizará los ajustes que considere necesarios.

Posteriormente, la comuna avanzará con las siguientes etapas del proyecto de reordenamiento del tránsito en Malvín y Buceo, cuyos cambios serán anunciados oportunamente.