La Intendencia de Montevideo (IM) modificará desde las 08:30 horas de este martes 24 de noviembre el sentido de circulación de cinco calles del barrio Malvín, en el marco de un proyecto de reordenamiento del tránsito en esa zona de la capital.
Según informó la comuna, las modificaciones buscan mejorar la seguridad vial en los barrios Malvín y Buceo, donde se registran crecientes problemas de circulación.
Los cambios fueron presentados ante el Concejo Vecinal N°7 y aprobados por los representantes locales.
Durante la jornada de este martes, la Unidad de Señalamientos de la intendencia realizará las modificaciones en la señalización de las calles y habrá inspectores de tránsito en la zona.
Cambios en el tránsito en Malvín: cuáles son las calles que se flecharán
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Aguirre y Lecube: desde Amazonas hacia Solano López.
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Asamblea: desde Amazonas hacia Solano López.
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Juan M. Espinosa: desde Pérez Gomar hacia avenida Rivera y, en el sentido contrario, desde Pérez Gomar hacia Delmiro Costa.
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Ramos: desde Batlle y Ordóñez hacia Pérez Gomar.
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Quiebrayugos: desde Candelaria hacia 18 de Diciembre.
La Intendencia de Montevideo informó que monitoreará las nuevas condiciones de circulación y seguridad vial y realizará los ajustes que considere necesarios.
Posteriormente, la comuna avanzará con las siguientes etapas del proyecto de reordenamiento del tránsito en Malvín y Buceo, cuyos cambios serán anunciados oportunamente.