Mientras la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , continúa en la Cámara de Representantes y se prevé que finalice recién este miércoles tras varias horas más de debate, los diputados de cuatro partidos de la oposición ya definieron que presentarán una moción de censura contra la jerarca.

Si bien en primera instancia los diputados de Identidad Soberana —Gustavo y Nicolle Salle— habían definido presentar una moción propia, con el paso de las horas se definió presentar una iniciativa conjunta con los partidos Nacional, Colorado e Independiente .

Cabildo Abierto es el único partido que no firmará la moción, pero luego podría o no respaldarla. Durante su alocución este martes, el diputado Álvaro Perrone no hizo mención a si acompañaría una censura a la ministra.

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El llamado a sala está centrado en el caso de mala praxis de una anestesista en 2023 , que derivó en el fallecimiento de la pediatra Soledad Barrera en 2024. La iniciativa de los legisladores de Identidad Soberana cuestiona el procedimiento administrativo de la cartera que redujo la sanción impuesta a la doctora Inés Miralles.

Cómo es el mecanismo constitucional para una censura

El proceso institucional para tramitar una censura ministerial está regulado en los artículos 147 y 148 de la Constitución uruguaya y consta de varias instancias sucesivas, que comienzan una vez que finaliza el llamado a sala y se presenta formalmente el escrito.

El primer paso establece que la Cámara de Representantes debe ser convocada de forma especial, con un plazo no inferior a 48 horas, para debatir y resolver si aprueba darle curso al planteo de censura impulsado por los legisladores. Dado que la interpelación podría finalizar este miércoles en la madrugada, la nueva sesión quedaría para la próxima semana.

En caso de que la moción obtenga los votos de la mayoría de los diputados presentes, el tema pasa a la Asamblea General, que debe ser citada dentro de las 48 horas siguientes.

La desaprobación de la gestión de la ministra debe votarse luego en una sesión especial de la Asamblea General. Para que la censura se concrete y determine la renuncia inmediata de la jerarca, se requiere el voto de la mayoría absoluta del total de los componentes del cuerpo.

¿Y los votos?

La oposición podría contar con los votos necesarios para aprobar la moción en la sesión de Diputados en los próximos días. Para esto serían necesarios los dos votos de Cabildo Abierto.

De todas formas, la oposición no cuenta con los votos necesarios para votar la censura en la Asamblea General. En el caso que toda la oposición vote junta en esa eventual sesión, llegaría a 64 votos, y se precisan al menos 66. El Frente Amplio ya ha manifestado que respaldará a la ministra en su cargo.