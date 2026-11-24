La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , quien está siendo interpelada por el caso de la anestesista Inés Miralles , le respondió al diputado blanco Federico Casaretto que ella no miente cuando habla de "elementos nuevos" en la sanción a la profesional.

Casaretto, el miembro interpelante , acusó a Lustemberg de faltar a la verdad al justificar la reducción de la sanción con los hipotéticos "elementos nuevos". "La Jurídica de Presidencia dice 'no, no, elementos nuevos no hay ninguno'. Aquí hay una primera falsedad ", dijo el interpelante.

La anestesista Miralles fue condenada penalmente por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera , ocurrida a raíz de una mala praxis. En el ámbito administrativo, la Comisión Honoraria de Salud Pública había dispuesto una inhabilitación de cinco años para ejercer la profesión.

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Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió posteriormente reducir esa sanción a tres años , lo que generó cuestionamientos desde la oposición. El presidente Yamandú Orsi intervino y dispuso dejar sin efecto la reducción de la sanción , con lo que se restableció la inhabilitación original de cinco años .

Cristina Lustemberg y Federico Casaretto en la interpelación en la Cámara de Diputados Foto: Gastón Britos / Foco Uy

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La ministra dijo que en Uruguay "si bien existe marco legal" para tratar estos temas, "es fragmentado y muchas veces resulta insuficiente".

"En cuanto al régimen sancionatorio, no existe para el tipo de casos que nos convoca ningún baremo o parámetro en el cual basarse al establecer una sanción. No lo tiene la Comisión de Salud y no lo tiene el ministro. Con lo cual el 'quantum' de la sanción necesariamente queda encuadrado en la discrecionalidad de quien la dispone, discrecionalidad que por supuesto no puede nunca implicar arbitrariedad ni exceso de poder", afirmó.

La secretaria de Estado dijo que el abatimiento de la sanción de cinco a tres años que ocurrió en primera instancia, no implicó desconocer la gravedad de los hechos denunciados.

"Sí reconozco que el 'error' pudo consistir en no haber desarrollado los argumentos con el grado de profundidad que hubiera correspondido. Y en ese sentido puedo admitir que la resolución objeto del recurso no haya sido 'suficientemente motivada'. Y no tengo inconveniente en reconocerlo en este y en cualquier otro ámbito", afirmó la ministra en la interpelación.

"La razón por la que se entiende que en esta oportunidad se debía volver a los cinco años de inhabilitación, es la reconsideración del caso a la luz de nuevas circunstancias", que la ministra argumentó "son posteriores a la resolución ministerial cuestionada, es decir posteriores a octubre de 2025".

Interpelación a Cristina Lustemberg en la Cámara de Diputados Foto: Gastón Britos / Foco Uy

"En el informe del ministerio se mencionan fundamentalmente tres circunstancias que no estaban al momento de la resolución: la condena penal (y por supuesto todas las pericias y probanzas diligenciadas en ese ámbito que en el momento de la resolución constituía prueba reservada para este ministerio), el acuerdo celebrado por Rosario Barrera (madre de la pediatra) con la anestesista Inés Miralles en el ámbito de la justicia civil, y las actuaciones y resultancias de la investigación llevada a cabo por la sociedad médica Universal", enumeró la ministra.

"También se podría agregar la destitución de la anestesista ocurrida en diciembre de 2025 en relación a su cargo en el Hospital Militar (Ministerio de Defensa), por resolución del Poder Ejecutivo, que se produce como consecuencia de la condena penal", añadió.

"Es sano poder volver sobre los propios pasos y cambiar una decisión si se entiende que hoy no es la que corresponde adoptar. Y no tengo ningún problema de hacerlo, y así lo manifesté desde el principio. Siempre dije que estaba abierta a reconsiderar la situación si las circunstancias lo ameritaban y así sucedió", sentenció.