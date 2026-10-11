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Una baja inesperada de último momento y el regreso de Calvo a la lista de convocados de Daniel Carreño en Nacional para enfrentar a Central Español

El partido se jugará en el estadio Centenario a partir de la hora 18:30 y Nacional, en caso de ganar, igualará a Peñarol en el Clausura y quedará a dos puntos del líder

11 de octubre de 2026 13:35 hs
Daniel Carreño

Daniel Carreño

Foto Enzo Santos / FocoUy

Nacional publicó la lista de 22 jugadores convocados por Daniel Carreño para visitar este domingo a Central Español a las 18:30, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura en el estadio Centenario, en la búsqueda de alcanzar la línea de los primeros puestos.

Tomas Viera es baja en la nómina de convocados de último momento por un cuadro febril y su lugar será ocupado por Francisco Calvo, que recién llega de la actividad que tuvo durante la fecha FIFA con la selección de Costa Rica. A su vez, Agustín Rogel se mete en la lista para enfrentar a Central Español.

Cabe destacar que se produce el ingreso del argentino Alexis Martín Arias en el arco por el lesionado Luis Mejía y la ausencia de Bruno Zuculini para el duelo de esta tarde.

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