Una baja inesperada de último momento y el regreso de Calvo a la lista de convocados de Daniel Carreño en Nacional para enfrentar a Central Español

Nacional publicó la lista de 22 jugadores convocados por Daniel Carreño para visitar este domingo a Central Español a las 18:30, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura en el estadio Centenario, en la búsqueda de alcanzar la línea de los primeros puestos.

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Tomas Viera es baja en la nómina de convocados de último momento por un cuadro febril y su lugar será ocupado por Francisco Calvo, que recién llega de la actividad que tuvo durante la fecha FIFA con la selección de Costa Rica. A su vez, Agustín Rogel se mete en la lista para enfrentar a Central Español.

Cabe destacar que se produce el ingreso del argentino Alexis Martín Arias en el arco por el lesionado Luis Mejía y la ausencia de Bruno Zuculini para el duelo de esta tarde.

Nacional, en caso de conseguir una victoria frente a Central Español, alcanzaría la línea de Peñarol en el Torneo Clausura luego de su sorpresivo empate el sábado ante Progreso.