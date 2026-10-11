Nacional publicó la lista de 22 jugadores convocados por Daniel Carreño para visitar este domingo a Central Español a las 18:30, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura en el estadio Centenario, en la búsqueda de alcanzar la línea de los primeros puestos.
Una baja inesperada de último momento y el regreso de Calvo a la lista de convocados de Daniel Carreño en Nacional para enfrentar a Central Español
El partido se jugará en el estadio Centenario a partir de la hora 18:30 y Nacional, en caso de ganar, igualará a Peñarol en el Clausura y quedará a dos puntos del líder