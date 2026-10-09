Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura: City Torque es el nuevo líder, Peñarol lo puede alcanzar y Nacional quedar a dos puntos

La victoria que Montevideo City Torque logró ante Danubio y el empate de Deportivo Maldonado con Liverpool en los dos partidos que se jugaron este viernes por la fecha 10 del Torneo Clausura generaron cambios en las tablas de posiciones, que podrán aprovechar Nacional y Peñarol.

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Estos son los movimientos más importantes en el Clausura:

Liverpool perdió su liderazgo

Montevideo City Torque es el nuevo puntero

Si Peñarol le gana este sábado a Progreso también subirá al primer lugar de la tabla del Clausura

Si Nacional le gana el domingo a Central Español quedará a dos puntos del líder Además, en la Tabla Anual ocurrió esto:

Deportivo Maldonado dejó pasar una oportunidad para descontar diferencias al líder Peñarol

Peñarol podrá sacarle seis puntos al segundo en la tabla del año si gana este sábado En la fecha 11 se enfrentarán Liverpool frente a Peñarol y Nacional ante Deportivo Maldonado.