La victoria que Montevideo City Torque logró ante Danubio y el empate de Deportivo Maldonado con Liverpool en los dos partidos que se jugaron este viernes por la fecha 10 del Torneo Clausura generaron cambios en las tablas de posiciones, que podrán aprovechar Nacional y Peñarol.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura: City Torque es el nuevo líder, Peñarol lo puede alcanzar y Nacional quedar a dos puntos
El empate entre Deportivo Maldonado y Liverpool este viernes de noche favoreció a los aurinegros en la Tabla Anual que podrán alejarse a seis puntos de su escolta