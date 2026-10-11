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A qué hora juegan hoy Central Español vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo

El equipo palermitano oficiará de local en el Estadio Centenario; mirá hora y TV

11 de octubre de 2026 5:00 hs
Daniel Carreño

Daniel Carreño

Foto: Dante Fernández/FocoUy

El partido entre Central Español y Nacional se jugará este domingo 11 de octubre en el Estadio Centenario, en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya.

El equipo palermitano oficiará de local en el mítico Estadio Centenario, escenario elegido para recibir a la parcialidad tricolor y albergar este importante cruce del campeonato.

¿A qué hora juegan Central Español vs Nacional?

El partido comenzará a las 18:30 horas de Uruguay.

Las puertas del estadio se abrirán a partir de las 16:30 horas, y las autoridades recomiendan al público llegar con anticipación debido a los controles de seguridad y de reconocimiento facial del Ministerio del Interior.

La razón por la que Daniel Carreño no pondrá de titular a Francisco Calvo en Nacional y mantendrá a Tomás Viera contra Central Español por el Torneo Clausura

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¿Dónde ver en vivo Central Español vs Nacional?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

¿Cómo llegan los equipos?

Nacional llega a este compromiso en un gran momento anímico y deportivo bajo la conducción técnica de Daniel Carreño. El conjunto tricolor acumula una racha positiva de 10 partidos sin conocer la derrota y viene de conseguir una victoria clave por 2-0 ante Montevideo City Torque en el Gran Parque Central. Para este encuentro, el entrenador contará con el regreso del defensor costarricense Francisco Calvo a la oncena titular, una pieza fundamental en la zaga.

Por su parte, Central Español atraviesa una realidad diferente y necesita sumar puntos con urgencia. El equipo palermitano viene de sufrir tres derrotas consecutivas frente a Deportivo Maldonado, Liverpool y Montevideo City Torque, lo que lo obliga a buscar un buen resultado para no perder pisada en la tabla de posiciones.

Precios de las entradas:

Central Español, como equipo organizador, fijó los siguientes precios para los hinchas de Nacional que asistan al Estadio Centenario:

Tribuna Colombes: Socios $380 / Generales $500.

Tribuna Olímpica: Socios $480 / Generales $600.

Tribuna América: Socios $580 / Generales $700.

Los menores de 12 años (inclusive) ingresan de forma gratuita acompañados por un adulto en todas las tribunas habilitadas. Es obligatorio portar la cédula de identidad física o la denuncia vigente de la misma para ingresar al recinto.

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