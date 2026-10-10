Nahuel Magia López celebró anotarle con Progreso a su "clásico" Peñarol, y volvió a dejarle un mensaje a Nacional: "Saquen sus propias conclusiones"

Nahuel Magia López , autor del gol de Progreso contra Peñarol en el empate 1-1 de este sábado, celebró el convertirle un tanto a su "clásico", y volvió a dejarle un mensaje a Nacional , club propietario de su pase.

López fue el encargado de poner el 1-0 para Progreso este sábado por la noche en el Estadio Centenario. A los 25 Nahuel Herrera intentó un pase en salida hacia Nicolás Fernández, pero el volante la dejó pasar y Hernán Carroso se anticipó. El zaguero se la dio al "Magia", que enganchó hacia adentro y sacó un potente remate cerca de la medialuna para anotar su tanto.

Fue su noveno tanto en esta Liga AUF Uruguaya, en la que lleva 26 partidos jugados . Seis de esos goles fueron convertidos en este Torneo Clausura, varios de ellos claves para que el gaucho se mantenga en la lucha por la salvación.

En el festejo, el futbolista de 19 años cedido desde Nacional celebró haciendo la seña de un teléfono , algo que ya ha hecho en otras ocasiones.

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Tras el encuentro, la transmisión oficial del partido entrevistó a López, quien remarcó estar "muy contento por el sacrificio del grupo, que dejó todo" y luego destacó que es "muy importante" convertirle un gol a su "clásico" Peñarol, considerando que él es jugador de Nacional.

Cuando le consultaron por su festejo del teléfono, "Magia" se limitó a decir: "Saquen sus propias conclusiones". Tras ello, le envió un saludo a Santiago "Vasco" Ostolaza, exjefe de captación de Nacional y una persona "muy importante" para él. "Me dijo que me iba a ganar el apodo de 'Magia' cuando llegara a los diez goles. Llegué a los diez goles", remarcó el extremo, que en 2025 convirtió un gol durante su primer semestre en Progreso.

No es la primera vez que López le deja un mensaje a Nacional. El pasado 29 de agosto, luego de que Progreso venciera 1-0 a Danubio con un gol suyo, el juvenil habló sobre el dolor de salir del tricolor por la falta de oportunidades en el primer equipo: "A veces no te abren la puerta donde querés y tenés que salir del lugar que amás porque no te dan oportunidades. A mí me la dio Progreso".