Diego Aguirre reconoció el "mal partido" de Peñarol contra Progreso: "Jugando así no se llega a nada" y la necesidad de una "recuperación inmediata"

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , reconoció que el carbonero tuvo un "mal partido" contra Progreso en el empate 1-1 de este sábado por la décima fecha del Torneo Clausura , y criticó que jugando como jugó su equipo esta noche "no se llega a nada".

En la conferencia de prensa realizada tras el encuentro, disputado en el Estadio Centenario, Aguirre fue crítico con el rendimiento carbonero. "Hicimos un mal partido. Hubo una subestimación, el equipo no respondió en ningún momento, perdimos pelotas importantes. No salió nada", soslayó.

El DT reconoció que "la idea era otra" antes del encuentro, pero lamentó que "se presentó así", con el gol de Nahuel López en el primer tiempo que obligó al carbonero a salir a buscar el empate.

"Hubo mucha imprecisión, nos ganó la ansiedad, son cosas que no pueden pasar", continuó Aguirre, quien explicó que en el segundo tiempo pasó de una línea de tres a una de cuatro en el fondo para "tener un hombre más en ofensiva" y "controlar con los laterales a los extremos" rivales (López y Facundo de León), que habían "complicado" a su defensa.

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"Solo en los primeros minutos del segundo tiempo tuvimos control del juego y alguna situación. Caímos en mucho nerviosismo, no pudimos encontrar ninguna conexión, hacer dos pases seguidos", remarcó.

Aguirre también admitió que su equipo jugó apurado en vez de directo, algo que le generó "imprecisión": "No hubo un buen control de la pelota, buen juego asociado. No es que generamos muchas situaciones, sino alguna puntual. Progreso defendió bien y contraatacó. Estuvimos lejísimos de lo que esperábamos del partido".

Además, declaró que el carbonero debe mejorar "en todos los aspectos" en la recta final del año, que los agarra "bien posicionados" en las tablas. "Estamos con esa presión. Todos queremos llegar a fin de año con el objetivo de ser campeones, pero jugando así no se llega a nada. El equipo tiene que demostrar una recuperación inmediata", sentenció.