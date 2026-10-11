El golazo de Tiziano Correa para el valioso triunfo de Nacional sobre Central Español: mirá el video

Nacional le ganó este domingo 1-0 a Central Español en el cierre de la décima fecha del Torneo Clausura. El único gol del partido lo hizo Tiziano Correa.
El centrodelantero recibió un centro cruzado de Camilo Cándido, controló, se perfiló y sacó un zurdazo espectacular que venció a Emiliano Márquez.
Correa suma ahora 14 partidos con Nacional y este fue su quinto gol, el segundo por el Clausura. Los otros tres fueron por Copa AUF Uruguay.
En el primer semestre del año defendió a Cerro Largo donde también anotó cinco goles, en 19 encuentros.
Este fue el compacto de un partido donde Nacional fue superior, sobre todo en el primer tiempo, mientras que Central reaccionó en el complemento, terminó yendo con todo por el empate, pero no generó chances claras de anotar.