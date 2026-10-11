El golazo de Tiziano Correa para el valioso triunfo de Nacional sobre Central Español: mirá el video

Nacional le ganó este domingo 1-0 a Central Español en el cierre de la décima fecha del Torneo Clausura. El único gol del partido lo hizo Tiziano Correa.

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El centrodelantero recibió un centro cruzado de Camilo Cándido, controló, se perfiló y sacó un zurdazo espectacular que venció a Emiliano Márquez.

No se hizo problema: ni para bajarla y dejarla muerta, ni para pegarle de primera, ni para meter el primer gol del partido, un verdadero golazo desde afuera del área. Brilla Tiziano, ¡y gana Nacional en el Estadio! pic.twitter.com/NNqTTJKH1J — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 11, 2026 Correa suma ahora 14 partidos con Nacional y este fue su quinto gol, el segundo por el Clausura. Los otros tres fueron por Copa AUF Uruguay.

En el primer semestre del año defendió a Cerro Largo donde también anotó cinco goles, en 19 encuentros.