Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / EL GOL

El golazo de Tiziano Correa para el valioso triunfo de Nacional sobre Central Español: mirá el video

Mirá el golazo de Tiziano Correa con el que Nacional derrotó a Central Español metiéndose en la pelea de las dos tablas

11 de octubre de 2026 21:53 hs
Tiziano Correa

Tiziano Correa

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional le ganó este domingo 1-0 a Central Español en el cierre de la décima fecha del Torneo Clausura. El único gol del partido lo hizo Tiziano Correa.

El centrodelantero recibió un centro cruzado de Camilo Cándido, controló, se perfiló y sacó un zurdazo espectacular que venció a Emiliano Márquez.

Correa suma ahora 14 partidos con Nacional y este fue su quinto gol, el segundo por el Clausura. Los otros tres fueron por Copa AUF Uruguay.

En el primer semestre del año defendió a Cerro Largo donde también anotó cinco goles, en 19 encuentros.

Posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el triunfo de Nacional sobre Central Español: el tricolor igualó la línea de Peñarol

Daniel Carreño reveló el secreto de la gran levantada de su Nacional: "Jugamos los partidos como una final" y también hizo un importante anuncio sobre su contrato

Este fue el compacto de un partido donde Nacional fue superior, sobre todo en el primer tiempo, mientras que Central reaccionó en el complemento, terminó yendo con todo por el empate, pero no generó chances claras de anotar.

Las más leídas

A qué hora juegan hoy Central Español vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo

Luis Suárez anotó un doblete en la goleada del Inter Miami frente al DC United: mirá los goles

Una baja inesperada de último momento y el regreso de Calvo a la lista de convocados de Daniel Carreño en Nacional para enfrentar a Central Español

Central Español 0-1 Nacional: el tricolor ganó con golazo de Tiziano Correa y se mete fuerte en la pelea del Torneo Clausura

Temas

Tiziano Correa Nacional Central Español

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos